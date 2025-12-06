Який гібрид виявився надійнішим за Toyota Prius та RAV4

2025 Hyundai Elantra Hybrid Фото: motor1.com

Багато років Toyota утримувала титул виробника найбільш надійних автомобілів, проте конкуренція на ринку гібридів змушує переглянути ці усталені погляди. Південнокорейський седан Hyundai Elantra Hybrid тепер демонструє рейтинги якості та економічності, які не просто зрівнялися з показниками Toyota Corolla та Prius, а й перевершили їх.

Рекордні показники

Новий седан Hyundai Elantra Hybrid 2025 року за результатами низки авторитетних досліджень демонструє рівень якості, який або зрівнявся з ключовими моделями японського конкурента, або навіть перевершив їх.

Незалежні дослідницькі агентства підтверджують високий клас корейського гібрида. Зокрема, у рейтингу JD Power за 2024 рік Hyundai Elantra отримав оцінку 86/100, що визначається як "відмінна" надійність. Для порівняння, Toyota Corolla того ж року поставили середній бал 79/100, а популярному гібриду Prius — 75/100. Лише Camry зміг зрівнятися з Elantra — 86/100.

Крім того, Repair Pal, що спеціалізується на вартості ремонту, поставив бренду Hyundai 4/5, що вище, ніж у Toyota (4-те місце проти 8-го у загальному рейтингу). При цьому очікуваний показник надійності для гібридної Elantra становить 4,5/5, а середня річна вартість ремонту оцінюється лише у 452 доларів (близько 18 000 грн), що підкреслює низьку частоту серйозних поломок.

Економія та технічні переваги

Elantra Hybrid оснащена 1,6-літровим гібридним двигуном, який генерує сумарну потужність 139 к.с. та крутний момент у 264 Нм.

Справжньою перевагою моделі є її паливна економічність, яка перевершує навіть деякі моделі Toyota. Комбінований показник витрати палива за оцінкою EPA становить лише 4,35 літра на 100 кілометрів. Це краще, ніж 4,7 л/100 км, які демонструє Toyota Corolla Hybrid.

Ще одна технічна особливість, яку відзначають експерти, — це використання 6-ступеневої автоматичної трансмісії з подвійним зчепленням (DCT) замість традиційного для гібридів варіатора (CVT), що встановлюється, наприклад, у Toyota Corolla. Така коробка передач забезпечує більш динамічні відчуття від керування та може впливати на довговічність трансмісійного вузла.