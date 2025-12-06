Какой гибрид оказался надежнее Toyota Prius и RAV4

2025 Hyundai Elantra Hybrid Фото: motor1.com

Много лет Toyota удерживала титул производителя самых надежных автомобилей, однако конкуренция на рынке гибридов заставляет пересмотреть эти устоявшиеся взгляды. Корейский седан Hyundai Elantra Hybrid теперь демонстрирует рейтинги качества и экономичности, которые не просто сравнялись с показателями Toyota Corolla и Prius, но и превзошли их.

Об этом написал Top Speed.

Реклама

Читайте также:

Рекордные показатели

Новый седан Hyundai Elantra Hybrid 2025 модельного года по результатам ряда авторитетных исследований демонстрирует уровень качества, который либо сравнялся с ключевыми моделями японского конкурента, либо даже превзошел их.

Независимые исследовательские агентства подтверждают высокий класс корейского гибрида. В частности, в рейтинге JD Power Hyundai Elantra получила оценку 86/100, что определяется как "отличная" надежность. Для сравнения, Toyota Corolla поставили средний балл 79/100, а популярному гибриду Prius — 75/100. Лишь Camry смог сравниться с Elantra — 86/100.

Кроме того, Repair Pal, специализирующийся на стоимости ремонта, поставил бренду Hyundai 4/5, что выше, чем у Toyota (4-е место против 8-го в общем рейтинге). При этом ожидаемый показатель надежности для гибридной Elantra составляет 4,5/5, а средняя годовая стоимость ремонта оценивается всего в 452 долларов (около 18 000 грн), что подчеркивает низкую частоту серьезных поломок.

Также читайте:

Надежны ли подержанные авто Hyundai после пробега 160 000 км

Лучшие зимние шины для гибридных авто: результаты тестов

Экономия и технические преимущества

Elantra Hybrid оснащена 1,6-литровым гибридным двигателем, который генерирует суммарную мощность 139 л.с. и крутящий момент в 264 Нм.

Настоящим преимуществом модели является ее топливная экономичность, которая превосходит даже некоторые модели Toyota. Комбинированный показатель расхода топлива по оценке EPA составляет всего 4,35 литра на 100 километров. Это лучше, чем 4,7 л/100 км, которые демонстрирует Toyota Corolla Hybrid.

Еще одна техническая особенность, которую отмечают эксперты, — это использование 6-ступенчатой автоматической трансмиссии с двойным сцеплением (DCT) вместо традиционного для гибридов вариатора (CVT), устанавливаемого, например, в Toyota Corolla. Такая коробка передач обеспечивает более динамичные ощущения от управления и может влиять на долговечность трансмиссионного узла.