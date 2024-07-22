Tesla Ілона Маска втратила позиції в США та Європі — названі причини

Гендиректор Tesla Ілон Маск. Фото: motortrend.com

Торік Tesla стала найпопулярнішим виробником електрокарів та очолила рейтинг найбільш продаваних автомобілів у світі. За даними JATO Dynamics, за перше півріччя 2024 року компанія втратила позиції як у США, так і в Європі.

Про це написав Motor1.

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Втрата частки ринку

Зниження продажів не завжди означає втрату частки ринку, але це не стосується Tesla. У Європі обсяги продажів бренду впали з 185 200 у першій половині минулого року до 161 300 одиниць за той самий період 2024 року. Однак за цей час загальна кількість європейських реєстрацій електромобілів зросла на 1,7%.

Частка Tesla на європейському ринку електрокарів цього року впала з 19,8% до 17,2%. Компанія стала виробником із другим за величиною падінням частки ринку у Європі протягом перших шести місяців 2024 року, поступаючись лише Volkswagen Group (скорочення з 22% до 18,7%).

Обидва виробники поступилися позиціям Geely Group, які зміцнилися завдяки хорошим результатам Volvo EX30. BMW Group продовжує успішну реалізацію останніх моделей. А китайські бренди зростали, в основному силами BYD.

В США обсяг продажів Tesla впав з 324 900 у першій половині 2023 року до 299 200 одиниць цього року. Водночас загальні продажі електрокарів на американському ринку зросли на 7,6%. У результаті частка Tesla впала з 59,8% до 51,2% у 2024 році. Компанія все ще є домінує на домашньому ринку, але численні конкуренти показали значний приріст: Hyundai на 34%, Ford на 48%, Rivian на 77%, а Kia на 110%.

Чому занепадає Tesla

Застарілі моделі. Model 3 отримала оновлення у 2023 році, але модель випущена у 2017-му. Model Y вже п’ять років, а Model S повертається до початку 2010-х. Найновіший Cybertruck не досяг успіху — у першій половині 2024 року було продано лише 11 300 автомобілів.

Model 3 отримала оновлення у 2023 році, але модель випущена у 2017-му. Model Y вже п’ять років, а Model S повертається до початку 2010-х. Найновіший Cybertruck не досяг успіху — у першій половині 2024 року було продано лише 11 300 автомобілів. Конкуренція. У Європі Tesla відчуває тиск з боку преміальних німецьких брендів та китайської промисловості. В США мають сильні позиції Ford, Rivian та корейські виробники.

У Європі Tesla відчуває тиск з боку преміальних німецьких брендів та китайської промисловості. В США мають сильні позиції Ford, Rivian та корейські виробники. Зниження цін не зіграло. На ринку з’являється багато електромобілів від інших брендів, пропозицій стає більше, тому ціни й так падають.

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