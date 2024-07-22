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Это провал — почему Tesla Илона Маска потеряла позиции в США и Европе

22 июля 2024 21:35
Валентин Бандура - Редактор
Tesla Илона Маска потеряла позиции в США и Европе — названы причины
Гендиректор Tesla Илон Маск. Фото: motortrend.com
Валентин Бандура - Редактор

В прошлом году Tesla стала самым популярным производителем электрокаров и возглавила рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире. По данным JATO Dynamics, за первое полугодие 2024 компания потеряла позиции как в США, так и в Европе.

Об этом написал Motor1.

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Утрата доли рынка

Снижение продаж не всегда означает потерю доли рынка, но это не касается Tesla. В Европе объемы продаж бренда упали со 185 200 в первой половине прошлого года до 161 300 единиц за тот же период 2024 года. Однако за это время общее количество европейских регистраций электромобилей выросло на 1,7%.

Доля Tesla на европейском рынке электрокаров в этом году упала с 19,8% до 17,2%. Компания стала производителем со вторым по величине падением доли рынка в Европе в течение первых шести месяцев 2024 года, уступая только Volkswagen Group (сокращение с 22% до 18,7%).

Оба производителя уступили позиции Geely Group, которые укрепились благодаря хорошим результатам Volvo EX30. BMW Group продолжает успешную реализацию последних моделей. А китайские бренды росли в основном силами BYD.

В США объем продаж Tesla упал с 324 900 в первой половине 2023 г. до 299 200 единиц этого года. В то же время, общие продажи электрокаров на американском рынке выросли на 7,6%. В результате доля Tesla упала с 59,8 до 51,2% в 2024 году. Компания все еще доминирует на домашнем рынке, но многочисленные конкуренты показали значительный прирост: Hyundai на 34%, Ford на 48%, Rivian на 77%, а Kia на 110%.

Почему приходит в упадок Tesla

  • Устаревшие модели. Model 3 получила обновление в 2023 году, но модель выпущена в 2017 году. Model Y уже пять лет, а Model S возвращается к началу 2010-х. Новейший Cybertruck не добился успеха — в первой половине 2024 года было продано всего 11 300 автомобилей.
  • Конкуренция. В Европе Tesla испытывает давление со стороны премиальных германских брендов и китайской промышленности. В США имеют сильные позиции Ford, Rivian и корейские производители.
  • Снижение цен не сыграло. На рынке появляется много электромобилей от других брендов, предложений становится больше, поэтому цены и так падают.

Ранее мы писали, что в компании Tesla придумали, как взять с водителей уже купленных автомобилей еще по 1000 долларов. Также Tesla предложила функции авто, которые успокоят родителей молодых водителей.

США Илон Маск Tesla электрокары Европа продажа авто електромобиль

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