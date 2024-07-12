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Илон Маск теряет контроль на рынке электромобилей — кто заберет долю Tesla

12 июля 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Кто заберет долю Tesla, когда Илон Маск потеряет контроль над рынком электрокаров
Гендиректор Tesla Илон Маск. Фото: globalnews.ca
Валентин Бандура - Редактор

Во втором квартале 2024 года General Motors, Ford и Hyundai продемонстрировали двузначный процентный рост продаж электромобилей в США по сравнению с прошлым годом. При этом показатели Tesla на домашнем рынке продолжали падать.

Об этом написал InsideEVs.

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Компания Илона Маска ориентируется на искусственный интеллект и роботокси, поэтому бизнес с легковыми автомобилями, кажется, отошел на второй план. Производство Cybertruck растет, выпущена новая Model 3, но обновленная Model Y должна появиться не раньше следующего года, а срок годности Model X и Model S уже истек.

Но занять долю Tesla конкурентам будет сложно. По данным Edmunds, менее половины нынешних владельцев электромобилей снова покупают у дилеров электрокары. Около 30% из них возвращаются к автомобилям с ДВС, а остальные выбирают гибриды.

Как стимулируют продажи электромобилей

Чтобы увеличить привлекательность электрического транспорта, предоставляются интересные сделки аренды, предложения возврата наличных и многочисленные скидки. Около 69% всех электромобилей в дилерских центрах США отдают в аренду. Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6, Nissan Ariya, Tesla Model 3, Toyota bZ4x и др. имеют доступную плату за пользование машинами от 300 долларов в месяц.

Кроме того, автопроизводители пытаются выпустить следующее поколение доступных электромобилей, многие из которых появятся в 2026 году. Tesla работает над моделями, которые, по словам Маска, будут использовать сочетание действующих платформ и новых технологий. Ford разрабатывает новую линейку, включающую пикап стоимостью 25 000 долларов, внедорожник и электромобиль. GM разрабатывает следующее поколение Bolt EV. Новая модель Kia EV3 появится после 2025 года.

Ранее сообщалось, что водители Tesla чаще других попадают в ДТП. Также в 2024 году Tesla сократила производство электромобилей в Китае.

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