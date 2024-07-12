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Ілон Маск втрачає контроль над ринком електромобілів — хто забере частку Tesla

12 липня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Хто забере частку Tesla, коли Ілон Маск втратить контроль над ринком електрокарів
Гендиректор Tesla Ілон Маск. Фото: globalnews.ca
Валентин Бандура - Редактор

В другому кварталі 2024 року General Motors, Ford та Hyundai продемонстрували двозначне відсоткове зростання продажів електромобілів в США порівняно з минулим роком. При цьому показники Tesla на домашньому ринку продовжувала падати.

Про це написав InsideEVs.

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Компанія Ілона Маска орієнтується на штучний інтелект та роботаксі, тому бізнес з легковими автомобілями, здається, відійшов на другий план. Виробництво Cybertruck зростає, випущена нова Model 3, але оновлена Model Y має з’явитися не раніше наступного року, а термін придатності Model X і Model S вже минув.

Але зайняти частку Tesla конкурентам буде складно. За даними Edmunds, менше половини нинішніх власників електромобілів знову купують у дилерів електрокари. Близько 30% з них повертаються до автомобілів з ДВЗ, а решта обирають гібриди.

Як стимулюють продажі електромобілів

Щоб збільшити привабливість електричного транспорту надаються цікаві угоди оренди, пропозиції повернення готівки та численні знижки. Близько 69% усіх електромобілів у дилерських центрах США віддають в оренду. Hyundai Ioniq 5 та Ioniq 6, Nissan Ariya, Tesla Model 3, Toyota bZ4x тощо мають доступну плату за користування машинами від 300 доларів на місяць.

Крім того, автовиробники намагаються випустити наступне покоління доступних електромобілів, багато з яких з'являться у 2026 році. Tesla працює над моделями, які, за словами Маска, використовуватимуть поєднання чинних платформ та нових технологій. Ford розробляє нову лінійку, яка включатиме пікап вартістю 25 000 доларів, позашляховик та електромобіль. GM розробляє наступне покоління Bolt EV. А нова модель Kia EV3 з’явиться після 2025 року.

Раніше повідомлялася, що водії Tesla частіше за інших потрапляють в ДТП. Також у 2024 році Tesla скоротила виробництво електромобілів у Китаї.

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