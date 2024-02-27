Тест з ПДР: як роз'їхатися на перехресті має знати кожний водій

Який порядок роз'їзду. Малюнок: "За! Правилами".

Задача з правил перетину перехрестя. Який порядок роз'їзду у зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Синій та червоний автомобілі одночасно, жовтий автомобіль. Жовтий автомобіль, синій та червоний одночасно. Синій автомобіль, жовтий, червоний. Червоний автомобіль, жовтий, синій.

До перехрестя під'їхали три автомобілі: синій та червоний рухаються прямо, а жовтий повертає ліворуч.

Перехрестя не обладнане світлофорами, також на ньому відсутні будь-які знаки. Таким чином перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.

Як роз'їжджатися на подібних перехрестях, має знати абсолютно кожен водій, в іншому випадку йому просто невідомо як видали права.

Так зване "правило перешкоди праворуч" викладене у п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

Отже, згідно з цим пунктом, першим перехрестя проїде водій червоного автомобіля, позаяк він не має перешкоди з правого боку. Після того як червоний автомобіль проїде перехрестя, перешкода зникне у водія жовтої машини. А останнім право на проїзд отримає водій синього авто.

Правильна відповідь №4

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