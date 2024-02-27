Тест з ПДР: як роз'їхатися на перехресті має знати кожний водій

Це правило має запам'ятати кожен водій — як роз'їхатися на перехресті
Задача з правил перетину перехрестя. Який порядок роз'їзду у зображеній на малюнку ситуації?
Задачу запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Синій та червоний автомобілі одночасно, жовтий автомобіль.
- Жовтий автомобіль, синій та червоний одночасно.
- Синій автомобіль, жовтий, червоний.
- Червоний автомобіль, жовтий, синій.
До перехрестя під'їхали три автомобілі: синій та червоний рухаються прямо, а жовтий повертає ліворуч.
Перехрестя не обладнане світлофорами, також на ньому відсутні будь-які знаки. Таким чином перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг.
Як роз'їжджатися на подібних перехрестях, має знати абсолютно кожен водій, в іншому випадку йому просто невідомо як видали права.
Так зване "правило перешкоди праворуч" викладене у п. 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".
Отже, згідно з цим пунктом, першим перехрестя проїде водій червоного автомобіля, позаяк він не має перешкоди з правого боку. Після того як червоний автомобіль проїде перехрестя, перешкода зникне у водія жовтої машини. А останнім право на проїзд отримає водій синього авто.
Правильна відповідь №4
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