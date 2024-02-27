Тест по ПДД: как разъехаться на перекрестке должен знать каждый водитель

Каков порядок разъезда. Рисунок: "За! Правилами".

Задача по правилам пересечения перекрестка. Каков порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Синий и красный автомобиль одновременно, желтый автомобиль. Желтый автомобиль, синий и красный одновременно. Синий автомобиль, желтый, красный. Красный автомобиль, желтый, синий.

К перекрестку подъехали три автомобиля: синий и красный двигаются прямо, а желтый поворачивает налево.

Перекресток не оборудован светофорами, также на нем отсутствуют какие-либо знаки. Таким образом перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.

Как разъезжаться на подобных перекрестках должен знать абсолютно каждый водитель, в противном случае ему просто неизвестно как выдали права.

Так называемое "правило помехи справа" изложено в п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

Итак, согласно этому пункту, первым перекресток проедет водитель красного автомобиля, поскольку у него нет помехи с правой стороны. После того как красный автомобиль проедет перекресток, помеха исчезнет у водителя желтой машины. А последним право на проезд получит водитель синего автомобиля.

Правильный ответ №4

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