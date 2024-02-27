Тест по ПДД: как разъехаться на перекрестке должен знать каждый водитель

Это правило должен запомнить каждый водитель — как разъехаться на перекрестке
Задача по правилам пересечения перекрестка. Каков порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Синий и красный автомобиль одновременно, желтый автомобиль.
- Желтый автомобиль, синий и красный одновременно.
- Синий автомобиль, желтый, красный.
- Красный автомобиль, желтый, синий.
К перекрестку подъехали три автомобиля: синий и красный двигаются прямо, а желтый поворачивает налево.
Перекресток не оборудован светофорами, также на нем отсутствуют какие-либо знаки. Таким образом перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог.
Как разъезжаться на подобных перекрестках должен знать абсолютно каждый водитель, в противном случае ему просто неизвестно как выдали права.
Так называемое "правило помехи справа" изложено в п. 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".
Итак, согласно этому пункту, первым перекресток проедет водитель красного автомобиля, поскольку у него нет помехи с правой стороны. После того как красный автомобиль проедет перекресток, помеха исчезнет у водителя желтой машины. А последним право на проезд получит водитель синего автомобиля.
Правильный ответ №4
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