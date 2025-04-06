Чому ваш автомобіль не готовий до весняної погоди

Автомобілі під дощем. Фото: freepik.com

Зазвичай автомобілі не готові до мінливої весняної погоди — дощів або спеки. Ось три прості завдання з технічного обслуговування, які підготують водія до нового сезону.

Про це написав Motor Biscuit.

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Щітки склоочисника

У холодну зимову погоду гума на склоочисниках може стати крихкою. Зішкрябання льоду та снігу з лобового скла може пошкодити передню крайку щіток.

Тому потрібно замінити щітки склоочисників на нові або реконструювати старі. Деякі щітки насправді являють собою ряд тонких гумових смужок — можна просто зрізати торішню гуму. Це чудове рішення, яке заощадить гроші.

Водовідштовхувальний засіб

Таке покриття послаблює поверхневий натяг води. У результаті на лобовому склі буде набагато менше крапель. Але це ще не все. Гладке покриття також сприяє скочуванню крапель з лобового скла під час їзди. Це означає, що новим щіткам склоочисника буде набагато легше утримувати лобове скло чистим.

Система кондиціювання

Оновлення систем опалення, вентиляції та кондиціювання (ОВК) повітря не лише дозволить усе літо насолоджуватися прохолодою в авто, а й вбереже водія та пасажирів від вдихання токсичної цвілі.

По-перше, потрібно придбати дезінфекційний засіб для системи ОВК, увімкнути кондиціонер на повну потужність та розпилити засіб у вентиляційні отвори. Це допомагає знищити будь-яку цвіль або грибок. По-друге, варто ще раз перевірити, чи конденсатор випускає воду, чи не забиті канали. По-третє, якщо від кондиціонера віє тепле вологе повітря, знадобитися зарядка фреоном.

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