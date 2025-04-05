Чому слід регулярно перевіряти колір антифризу в авто

Заливка антифризу. Фото: slashgear.com

На серйозну проблему у двигуні автомобіля вказує зміна кольору охолоджувальної рідини. А саме — на змішування антифризу з моторною оливою, що не лише псує роботу системи, а й може призвести до критичних несправностей та дорогого ремонту.

Про це написав Ampercar.

Реклама

Читайте також:

Що відбувається при змішуванні

Якщо моторна олива та антифриз змішуються, утворюється емульсія іншого кольору, яка знижує ефективність змащення деталей та сприяє утворенню задирів у циліндрах. У системі охолодження така суміш ускладнює тепловіддачу та забиває теплообмінники, що може закінчитись перегрівом двигуна.

Порівняння кольору антифризу: ліворуч — поганий, праворуч — гарний. Фото: @chrisfix

Чому виникає проблема

Зазвичай через знос прокладок головки блоку циліндрів або мікротріщини в головці блока. Зокрема, у старіших моторах, де прокладки виконані з металоазбесту, порушення герметичності спричиняє перехід рідини в масло або навпаки.

У сучасних двигунах ризики зростають через складні теплообмінники типу "олива-ОР", які прискорюють прогрів двигуна. За умовами експлуатації вони можуть пропускати рідину через кілька років навіть при незначному пошкодженні прокладок.

Ці пристрої, особливо у двигунах Renault або Volkswagen, виконують важливу функцію — пришвидшують прогрів оливи. Але саме вони іноді стають точкою змішування речовин. Навіть у перевірених моторах, таких як Renault K4M, пластмасовий корпус термостата з роками деформується, дозволяючи охолоджувальній рідині проникати в масляні канали.

Що робити водіям

Варто регулярно перевіряти стан рідини у розширювальному бачку. При будь-яких змінах кольору чи появі плівки — слід насторожитися та звернутися до автосервісу. Також варто оглядати кришку заливної горловини: наявність емульсії може бути тривожним сигналом, за винятком коротких поїздок у мороз, коли конденсат — явище тимчасове.

Раніше ми писали, як неправильний антифриз нищить двигун автомобіля. Також експерти пояснили, як довго служить антифриз.