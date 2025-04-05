Чому слід регулярно перевіряти колір антифризу в авто

Навіщо перевіряти колір антифризу в автомобілі
На серйозну проблему у двигуні автомобіля вказує зміна кольору охолоджувальної рідини. А саме — на змішування антифризу з моторною оливою, що не лише псує роботу системи, а й може призвести до критичних несправностей та дорогого ремонту.
Про це написав Ampercar.
- Що відбувається при змішуванні
Якщо моторна олива та антифриз змішуються, утворюється емульсія іншого кольору, яка знижує ефективність змащення деталей та сприяє утворенню задирів у циліндрах. У системі охолодження така суміш ускладнює тепловіддачу та забиває теплообмінники, що може закінчитись перегрівом двигуна.
- Чому виникає проблема
Зазвичай через знос прокладок головки блоку циліндрів або мікротріщини в головці блока. Зокрема, у старіших моторах, де прокладки виконані з металоазбесту, порушення герметичності спричиняє перехід рідини в масло або навпаки.
У сучасних двигунах ризики зростають через складні теплообмінники типу "олива-ОР", які прискорюють прогрів двигуна. За умовами експлуатації вони можуть пропускати рідину через кілька років навіть при незначному пошкодженні прокладок.
Ці пристрої, особливо у двигунах Renault або Volkswagen, виконують важливу функцію — пришвидшують прогрів оливи. Але саме вони іноді стають точкою змішування речовин. Навіть у перевірених моторах, таких як Renault K4M, пластмасовий корпус термостата з роками деформується, дозволяючи охолоджувальній рідині проникати в масляні канали.
- Що робити водіям
Варто регулярно перевіряти стан рідини у розширювальному бачку. При будь-яких змінах кольору чи появі плівки — слід насторожитися та звернутися до автосервісу. Також варто оглядати кришку заливної горловини: наявність емульсії може бути тривожним сигналом, за винятком коротких поїздок у мороз, коли конденсат — явище тимчасове.
Раніше ми писали, як неправильний антифриз нищить двигун автомобіля. Також експерти пояснили, як довго служить антифриз.
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