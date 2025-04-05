Почему следует регулярно проверять цвет антифриза в авто

Заливка антифриза. Фото: slashgear.com

На серьезную проблему в двигателе автомобиля указывает изменение цвета охлаждающей жидкости. А именно — на смешивание антифриза с моторным маслом, что не только портит работу системы, но и может привести к критическим неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Об этом написал Ampercar.

Реклама

Читайте также:

Что происходит при смешивании

Если моторное масло и антифриз смешиваются, образуется эмульсия другого цвета, которая снижает эффективность смазки деталей и способствует образованию задиров в цилиндрах. В системе охлаждения такая смесь затрудняет теплоотдачу и забивает теплообменники, что может закончиться перегревом двигателя.

Сравнение цвета антифриза: слева — плохой, справа — хороший. Фото: @chrisfix

Почему возникает проблема

Обычно из-за износа прокладок головки блока цилиндров или микротрещин в головке блока. В частности, в старых моторах, где прокладки выполнены из металлоазбеста, нарушение герметичности вызывает переход жидкости в масло или наоборот.

В современных двигателях риски возрастают из-за сложных теплообменников типа "масло-ОР", которые ускоряют прогрев двигателя. По условиям эксплуатации они могут пропускать жидкость через несколько лет даже при незначительном повреждении прокладок.

Эти устройства, особенно в двигателях Renault или Volkswagen, выполняют важную функцию — ускоряют прогрев масла. Но именно они иногда становятся точкой смешивания веществ. Даже в проверенных моторах, таких как Renault K4M, пластмассовый корпус термостата с годами деформируется, позволяя охлаждающей жидкости проникать в масляные каналы.

Что делать водителям

Следует регулярно проверять состояние жидкости в расширительном бачке. При любых изменениях цвета или появлении пленки — следует насторожиться и обратиться в автосервис. Также стоит осматривать крышку заливной горловины: наличие эмульсии может быть тревожным сигналом, за исключением коротких поездок в мороз, когда конденсат — явление временное.

Ранее мы писали, как неправильный антифриз губит двигатель автомобиля. Также эксперты объяснили, как долго служит антифриз.