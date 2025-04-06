Почему ваш автомобиль не готов к весенней погоде

Автомобили под дождем. Фото: freepik.com

Обычно автомобили не готовы к переменчивой весенней погоде — дождям или жаре. Вот три простые задачи по техническому обслуживанию, которые подготовят водителя к новому сезону.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Щетки стеклоочистителя

В холодную зимнюю погоду резина на стеклоочистителях может стать хрупкой. Соскабливание льда и снега с лобового стекла может повредить переднюю кромку щеток.

Поэтому нужно заменить щетки стеклоочистителей на новые, или реконструировать старые. Некоторые щетки на самом деле представляют собой ряд тонких резиновых полосок — можно просто срезать прошлогоднюю резину. Это отличное решение, которое сэкономит деньги.

Водоотталкивающее средство

Такое покрытие ослабляет поверхностное натяжение воды. В результате на лобовом стекле будет гораздо меньше капель. Но это еще не все. Гладкое покрытие также способствует скатыванию капель с лобового стекла во время езды. Это означает, что новым щеткам стеклоочистителя будет гораздо легче удерживать лобовое стекло чистым.

Система кондиционирования

Обновление систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) воздуха не только позволит все лето наслаждаться прохладой в авто, но и убережет водителя и пассажиров от вдыхания токсичной плесени.

Во-первых, нужно приобрести дезинфицирующее средство для системы ОВК, включить кондиционер на полную мощность и распылить средство в вентиляционные отверстия. Это помогает уничтожить любую плесень или грибок. Во-вторых, стоит еще раз проверить, выпускает ли конденсатор воду, не забиты ли каналы. В-третьих, если от кондиционера веет теплый влажный воздух, понадобиться зарядка фреоном.

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