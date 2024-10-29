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Три найгірших авто представницького класу віком до 5 років

29 жовтня 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Кому не довіряти — 3 ненадійних представницьких авто віком до 5 років
2019 BMW 5 Series. Фото: BMW
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Автомобіль представницького класу — символ статусу та досягнень автовласника. Зазвичай це середні та великі седани або універсали преміальних брендів з великою кількістю електричних приладів — тим прикріше, що деякі з них не відповідають очікуваним стандартам.

Про це написав What Car.

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Останнє спільне опитування британських видань What Car та MotorEasy містить дані 29 967 власників автомобілів та розкриває рейтинги надійності для 199 моделей від 31 різного бренду.

1. BMW 5 Series, дизель (2017-2023)

Три найгірших авто представницького класу віком до 5 років - фото 1
Фото: motortrend.com
  • Рейтинг надійності 79,8%

Дизельні версії попереднього покоління серії 5 не лише мають високий відсоток несправностей (43%), але також є дорогими та повільними в ремонті. Третина британських власників повинна була заплатити від 201 до 750 фунтів стерлінгів, а деякі понад 1500 фунтів. Для 45% ремонт тривав понад тиждень.

Головні скарги: вихлопна система, електрика двигуна, 12-вольтовий акумулятор, електрика поза двигуном, кондиціонер, кузов, гальма, супутникова навігація/інформаційно-розважальна система, коробка передач та зчеплення.

2. Volkswagen Passat (2015-2022)

Три найгірших авто представницького класу віком до 5 років - фото 2
Фото: cars.com
  • Рейтинг надійності 82,2%

Деякі британські власники Passat повідомили про захмарні рахунки за ремонт. Хоча 60% отримали свої машини відремонтовані безплатно, 27% заплатили до 750 фунтів, 13% — понад 1500 фунтів. На 67% машин ремонт тривав понад тиждень. Загалом 32% авто вийшли з ладу через проблеми з кузовом та електрикою.

3. Audi A6 (2018-до сьогодні)

Три найгірших авто представницького класу віком до 5 років - фото 3
Фото: edmunds.com
  • Рейтинг надійності 82,5%

A6 не тільки страждав від проблем — 50% автомобілів вийшли з ладу, — але й у багатьох випадках був дорогим для ремонту. Audi покрила витрати на 77% ремонтів, але це залишило 17% власників з рахунками до 200 фунтів, а 6% сплатили понад 1500 фунтів. Втім, дві третини авто повернулися на дороги менш як за тиждень.

Раніше ми писали про найбільш ненадійні вживані кросовери, на які не варто витрачати гроші. Також автомеханік назвав три моделі, які він ніколи не купить та не радить іншим.

Audi ремонт Volkswagen проблеми BMW автомобіль авто

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