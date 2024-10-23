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Автомеханік назвав три моделі, які він ніколи не купить та не радить іншим

23 жовтня 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Три автомобілі, яких слід уникати — поради досвідченого автомеханіка
Автосалон. Фото: ukrautoprom.com.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Досвідчений механік з освітою в галузі машинобудування Джейкоб Картер спеціалізується на обслуговуванні, діагностиці та ремонті двигунів. Він розповів які моделі авто слід уникати за будь-яку ціну та чому.

Про це написав GOBankingRates.

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Dodge Dart

Автомеханік назвав три моделі, які він ніколи не купить та не радить іншим - фото 1
Фото: infocar.ua

Автомобіль мав 16-річну серію з п'яти поколінь з 1960 по 1976 рік. Dodge відродив Dart як компактний седан у 2013 році, але не всі були задоволені результатом.

"Цей автомобіль має репутацію ненадійного та вимагає частого ремонту. Він також має поганий рейтинг безпеки та не має функцій, які багато водіїв шукають у сучасному автомобілі", — зазначив Картер.

Volkswagen Beetle

Автомеханік назвав три моделі, які він ніколи не купить та не радить іншим - фото 2
Фото: infocar.ua

"Жук" — один із найулюбленіших багатьма автомобілістами та миттєво впізнаваних транспортних засобів, які коли-небудь виїжджали на дорогу, але ця машина не для всіх.

"Хоча Beetle має унікальний та культовий дизайн, це не найпрактичніший автомобіль для повсякденного використання. Він має обмежений вантажний простір, й ним важко керувати через його компактні розміри", — сказав автомеханік.

Beetle мав оригінальний запуск (1950-79), а потім друге народження (1998-2019). Картер радить тримається якомога далі від обох.

Ford Focus

Автомеханік назвав три моделі, які він ніколи не купить та не радить іншим - фото 3
Фото: infocar.ua

Компанія Ford випускає Focus протягом 26 років у чотирьох поколіннях, починаючи з 1998 року й дотепер. Нещодавно автовиробник оголосив, що припинить випуск моделі у 2025 році, позаяк компанія рухається до повністю електричного майбутнього.

"У Focus була історія проблем з трансмісією, усунення яких може бути дорогим. Він також має нижчий рейтинг безпеки порівняно з іншими автомобілями у своєму класі", — підсумував Картер.

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Ford ремонт поради Volkswagen автомобіль авто

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