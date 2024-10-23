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Автомеханик назвал три модели, которые он никогда не купит и не советует другим

23 октября 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Три автомобиля, которых следует избегать — советы опытного автомеханика
Автосалон. Фото: ukrautoprom.com.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Опытный механик с образованием в области машиностроения Джейкоб Картер специализируется на обслуживании, диагностике и ремонте двигателей. Он рассказал, какие модели авто следует избегать любой ценой и почему.

Об этом написал GOBankingRates.

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Dodge Dart

Автомеханик назвал три модели, которые он никогда не купит и не советует другим.
Фото: infocar.ua

Автомобиль имел 16-летнюю серию из пяти поколений с 1960 по 1976 год. Dodge возродил Dart как компактный седан в 2013 году, но не все были удовлетворены результатом.

"Этот автомобиль имеет репутацию ненадежного и требует частого ремонта. У него также плохой рейтинг безопасности и нет функций, которые многие водители ищут в современном автомобиле", — отметил Картер.

Volkswagen Beetle

Автомеханик назвал три модели, которые он никогда не купит и не советует другим - фото 2
Фото: infocar.ua

"Жук" — один из самых любимых многими автомобилистами и мгновенно узнаваемых транспортных средств, когда-либо выезжавших на дорогу. Но эта машина не для всех.

"Хотя Beetle имеет уникальный и культовый дизайн, это не самый практичный автомобиль для повседневного использования. Он имеет ограниченное грузовое пространство, и им тяжело управлять из-за его компактных размеров", — сказал автомеханик.

У Beetle был оригинальный запуск (1950-79), а затем второе рождение (1998-2019). Картер советует держаться как можно дальше от обоих.

Ford Focus

Автомеханик назвал три модели, которые он никогда не купит и не советует другим - фото 3
Фото: infocar.ua

Компания Ford выпускает Focus в течение 26 лет в четырех поколениях, начиная с 1998 года и по сей день. Недавно автопроизводитель объявил, что прекратит выпуск модели в 2025 году, поскольку компания двигается к полностью электрическому будущему.

"У Focus была история проблем с трансмиссией, устранение которых может быть дорогим. Он также имеет более низкий рейтинг безопасности по сравнению с другими автомобилями в своем классе", — подытожил Картер.

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Ford ремонт советы Volkswagen автомобиль авто

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