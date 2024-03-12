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Названі бренди, нові автомобілі яких не варто купувати у 2024 році

12 березня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
11 брендів, які випускають ненадійні автомобілі — оцінка експертів
Дорогий не завжди значить надійний. Фото: autoexpress.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Купівля автомобіля може викликати не лише шок від цінника машини, але й стати важким тягарем для родинного бюджету. Адже чим дорожчий автомобіль, тим він технологічніший, а відтак вартісний в обслуговуванні та схильний до частіших поломок.

Про це написав GoBankingRates.

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За даними Consumer Reports, сьогодні середня вартість нових автомобілів перевищує 48 000 доларів, що на 6000 доларів більше, ніж два роки тому, й на 10 000 доларів вище, ніж у 2020-му.

Як змінилися показники надійності автомобілів

Згідно з дослідженням американської компанії J.D. Power, у 2023 році середній показник надійності по автомобільній галузі становив 186 проблем на 100 машин. У 2022-му ця цифра склала 192. Що говорить про покращення якості середньостатистичного авто.

Але, як зазначає J.D. Power, найменше проблем було у брендів мас-маркету — 182 на 100, що на 8 пунктів нижче, ніж у 2022-му, й на 23 пунктів нижче, ніж у преміумбрендів (205 проблем на 100 авто).

На думку експертів, основним фактором різниці в надійності між двома сегментами є нові технології, впроваджені в преміумбрендах. Це підвищує складність обслуговування і ймовірність виникнення додаткових проблем. Іншими словами, чим простіше автомобіль, тим менший з ним клопіт в СТО.

Бренди з найбільшою кількістю проблем за версією J.D. Power

  1. Land Rover — 273 проблеми на 100 автомобілів
  2. Lincoln — 259/100
  3. Audi — 252/100
  4. Ford — 249/100
  5. Tesla — 242/100
  6. Mercedes-Benz — 240/100
  7. Jaguar — 229/100
  8. Chrysler — 226/100
  9. Volkswagen — 216/100
  10. Volvo — 215/100
  11. Subaru — 214/100

Раніше ми писали про п’ять моделей авто, схильних до сильної корозії. Також  аналітики J.D. Power назвали чотири компанії, які випускають ненадійні автомобілі.

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