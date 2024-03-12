11 брендів, які випускають ненадійні автомобілі — оцінка експертів

Названі бренди, нові автомобілі яких не варто купувати у 2024 році
Купівля автомобіля може викликати не лише шок від цінника машини, але й стати важким тягарем для родинного бюджету. Адже чим дорожчий автомобіль, тим він технологічніший, а відтак вартісний в обслуговуванні та схильний до частіших поломок.
Про це написав GoBankingRates.
За даними Consumer Reports, сьогодні середня вартість нових автомобілів перевищує 48 000 доларів, що на 6000 доларів більше, ніж два роки тому, й на 10 000 доларів вище, ніж у 2020-му.
Як змінилися показники надійності автомобілів
Згідно з дослідженням американської компанії J.D. Power, у 2023 році середній показник надійності по автомобільній галузі становив 186 проблем на 100 машин. У 2022-му ця цифра склала 192. Що говорить про покращення якості середньостатистичного авто.
Але, як зазначає J.D. Power, найменше проблем було у брендів мас-маркету — 182 на 100, що на 8 пунктів нижче, ніж у 2022-му, й на 23 пунктів нижче, ніж у преміумбрендів (205 проблем на 100 авто).
На думку експертів, основним фактором різниці в надійності між двома сегментами є нові технології, впроваджені в преміумбрендах. Це підвищує складність обслуговування і ймовірність виникнення додаткових проблем. Іншими словами, чим простіше автомобіль, тим менший з ним клопіт в СТО.
Бренди з найбільшою кількістю проблем за версією J.D. Power
- Land Rover — 273 проблеми на 100 автомобілів
- Lincoln — 259/100
- Audi — 252/100
- Ford — 249/100
- Tesla — 242/100
- Mercedes-Benz — 240/100
- Jaguar — 229/100
- Chrysler — 226/100
- Volkswagen — 216/100
- Volvo — 215/100
- Subaru — 214/100
Раніше ми писали про п’ять моделей авто, схильних до сильної корозії. Також аналітики J.D. Power назвали чотири компанії, які випускають ненадійні автомобілі.
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