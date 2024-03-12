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Названы бренды, новые авто которых не стоит покупать в 2024 году

12 марта 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
11 брендов, выпускающих ненадежные автомобили — оценка экспертов
Дорогой не всегда значит надежный. Фото: autoexpress.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Покупка автомобиля может вызвать не только шок от ценника машины, но и стать тяжелым бременем для семейного бюджета. Ведь чем дороже автомобиль, тем он более технологичен, а значит, сложнее в обслуживании и склонен к более частым поломкам.

Об этом написал GoBankingRates.

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По данным Consumer Reports, сегодня средняя стоимость новых автомобилей превышает 48 000 долларов, что на 6000 долларов больше, чем два года назад, и на 10 000 долларов выше, чем в 2020 году.

Как изменились показатели надежности автомобилей

Согласно исследованию американской компании J.D. Power в 2023 году, средний показатель надежности по автомобильной отрасли составил 186 проблем на 100 машин. В 2022 году эта цифра составляла 192. Что говорит об улучшении качество среднестатистического авто.

Но, как отмечает J.D. Power, меньше всего проблем было у брендов масс-маркета — 182 на 100, что на 8 пунктов ниже, чем в 2022-м, и на 23 пункта ниже, чем у премиум-брендов (205 проблем на 100 авто).

По мнению экспертов, основным фактором разницы в надежности между двумя сегментами являются новые технологии, внедренные в премиум-брендах. Это повышает сложность обслуживания и вероятность возникновения дополнительных проблем. Другими словами, чем проще автомобиль, тем меньше с ним хлопоты в СТО.

Бренды с наибольшим количеством проблем по версии J.D. Power

  1. Land Rover — 273 проблемы на 100 автомобилей
  2. Lincoln — 259/100
  3. Audi — 252/100
  4. Ford — 249/100
  5. Tesla — 242/100
  6. Mercedes-Benz — 240/100
  7. Jaguar — 229/100
  8. Chrysler — 226/100
  9. Volkswagen — 216/100
  10. Volvo — 215/100
  11. Subaru — 214/100

Ранее мы писали о пяти моделях авто, склонных к сильной коррозии. Также аналитики J.D. Power назвали ТОП-4 компании, выпускающие ненадежные автомобили.

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