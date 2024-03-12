11 брендов, выпускающих ненадежные автомобили — оценка экспертов

Дорогой не всегда значит надежный. Фото: autoexpress.co.uk

Покупка автомобиля может вызвать не только шок от ценника машины, но и стать тяжелым бременем для семейного бюджета. Ведь чем дороже автомобиль, тем он более технологичен, а значит, сложнее в обслуживании и склонен к более частым поломкам.

Об этом написал GoBankingRates.

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По данным Consumer Reports, сегодня средняя стоимость новых автомобилей превышает 48 000 долларов, что на 6000 долларов больше, чем два года назад, и на 10 000 долларов выше, чем в 2020 году.

Как изменились показатели надежности автомобилей

Согласно исследованию американской компании J.D. Power в 2023 году, средний показатель надежности по автомобильной отрасли составил 186 проблем на 100 машин. В 2022 году эта цифра составляла 192. Что говорит об улучшении качество среднестатистического авто.

Но, как отмечает J.D. Power, меньше всего проблем было у брендов масс-маркета — 182 на 100, что на 8 пунктов ниже, чем в 2022-м, и на 23 пункта ниже, чем у премиум-брендов (205 проблем на 100 авто).

По мнению экспертов, основным фактором разницы в надежности между двумя сегментами являются новые технологии, внедренные в премиум-брендах. Это повышает сложность обслуживания и вероятность возникновения дополнительных проблем. Другими словами, чем проще автомобиль, тем меньше с ним хлопоты в СТО.

Бренды с наибольшим количеством проблем по версии J.D. Power

Land Rover — 273 проблемы на 100 автомобилей Lincoln — 259/100 Audi — 252/100 Ford — 249/100 Tesla — 242/100 Mercedes-Benz — 240/100 Jaguar — 229/100 Chrysler — 226/100 Volkswagen — 216/100 Volvo — 215/100 Subaru — 214/100

Ранее мы писали о пяти моделях авто, склонных к сильной коррозии. Также аналитики J.D. Power назвали ТОП-4 компании, выпускающие ненадежные автомобили.