Наиболее ненадежные подержанные кроссоверы, от которых следует держаться в стороне

Названы самые ненадежные б/у кроссоверы, на которые не стоит тратить деньги
Надежность наряду с ценой всегда были главными условиями при покупке подержанного автомобиля. Никто не хочет сталкиваться с частыми поломками и дорогими ремонтами, которые могут сильно ударить по кошельку автовладельца.
Рейтинг самых ненадежных кроссоверов составили эксперты Hot Cars.
Надежные автомобили часто имеют более низкую стоимость владения, поскольку они требуют меньше ремонтов и имеют более длинные интервалы между техническим обслуживанием. Это означает, что вы тратите меньше денег на запчасти и автомехаников.
Специалисты Hot Cars подробно исследовали сайт J.D. Power, чтобы определить кроссоверы с самыми низкими рейтингами надежности. Потребители должны знать о потенциальных проблемах и недостатках, связанных с определенными автомобилями.
Десять самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2024 году по версии Hot Cars.
- 2021 Ford Mustang Mach-E: 60 баллов из 100.
- 2022 Volvo XC60: 62/100.
- 2013 Nissan Pathfinder: 63/100.
- 2015 Jeep Cherokee: 63/100.
- 2018 Jeep Compass: 64/100.
- 2018 Volkswagen Tiguan: 69/100.
- 2017 Mercedes-Benz GLC: 71/100.
- 2019 Subaru Forester: 72/100.
- 2011 Hyundai Tucson: 73/100.
- 2014 Nissan Rogue: 74/100.
2021 Форд Mustang Mach-E
С оценкой надежности J.D. Power 60 баллов из 100, Ford Mustang Mach-E 2021 года является самым ненадежным кроссовером, который вы можете купить. Не говоря уже о том, что у модели также есть умопомрачительные 7 отзывов и 204 жалобы.
Несмотря на проблемы с надежностью, владельцы довольны своей покупкой, поскольку Mustang Mach-E 2021 получил впечатляющую оценку 4,7 из 5 от потребителей на сайте KBB.
2022 Volvo XC60
Хотя Volvo XC60 может похвастаться снаружи жестким, безупречно обработанным дизайном, он далеко не так надежен, как кажется. На самом деле модель 2022 занимает второе место среди наименее надежных кроссоверов с показателем JD Power 62 балла из 100.
Положительным моментом является относительно скромное количество отзывов и жалоб по сравнению с другими авто в рейтинге — всего 3 отзыва и 39 жалоб.
Ранее эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных малолитражных автомобилей. Также мы сообщали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X.
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