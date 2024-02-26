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Названы самые ненадежные б/у кроссоверы, на которые не стоит тратить деньги

26 февраля 2024 19:50
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Наиболее ненадежные подержанные кроссоверы, от которых следует держаться в стороне
Nissan Pathfinder 2013 года выпуска. Фото: carbuzz.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Надежность наряду с ценой всегда были главными условиями при покупке подержанного автомобиля. Никто не хочет сталкиваться с частыми поломками и дорогими ремонтами, которые могут сильно ударить по кошельку автовладельца.

Рейтинг самых ненадежных кроссоверов составили эксперты Hot Cars.

Надежные автомобили часто имеют более низкую стоимость владения, поскольку они требуют меньше ремонтов и имеют более длинные интервалы между техническим обслуживанием. Это означает, что вы тратите меньше денег на запчасти и автомехаников.

Специалисты Hot Cars подробно исследовали сайт J.D. Power, чтобы определить кроссоверы с самыми низкими рейтингами надежности. Потребители должны знать о потенциальных проблемах и недостатках, связанных с определенными автомобилями.

Десять самых ненадежных подержанных кроссоверов в 2024 году по версии Hot Cars.

  1. 2021 Ford Mustang Mach-E: 60 баллов из 100.
  2. 2022 Volvo XC60: 62/100.
  3. 2013 Nissan Pathfinder: 63/100.
  4. 2015 Jeep Cherokee: 63/100.
  5. 2018 Jeep Compass: 64/100.
  6. 2018 Volkswagen Tiguan: 69/100.
  7. 2017 Mercedes-Benz GLC: 71/100.
  8. 2019 Subaru Forester: 72/100.
  9. 2011 Hyundai Tucson: 73/100.
  10. 2014 Nissan Rogue: 74/100.

2021 Форд Mustang Mach-E

Названы самые ненадежные подержанные кроссоверы, на которые не стоит тратить деньги - фото 1
Фото: wikipedia

С оценкой надежности J.D. Power 60 баллов из 100, Ford Mustang Mach-E 2021 года является самым ненадежным кроссовером, который вы можете купить. Не говоря уже о том, что у модели также есть умопомрачительные 7 отзывов и 204 жалобы.

Несмотря на проблемы с надежностью, владельцы довольны своей покупкой, поскольку Mustang Mach-E 2021 получил впечатляющую оценку 4,7 из 5 от потребителей на сайте KBB.

2022 Volvo XC60

Названы самые ненадежные подержанные кроссоверы, на которые не стоит тратить деньги - фото 2
Фото: motor1.com

Хотя Volvo XC60 может похвастаться снаружи жестким, безупречно обработанным дизайном, он далеко не так надежен, как кажется. На самом деле модель 2022 занимает второе место среди наименее надежных кроссоверов с показателем JD Power 62 балла из 100.

Положительным моментом является относительно скромное количество отзывов и жалоб по сравнению с другими авто в рейтинге — всего 3 отзыва и 39 жалоб.

Ранее эксперты назвали 20 самых ненадежных подержанных малолитражных автомобилей. Также мы сообщали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X.

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