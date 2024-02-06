Пять ненадежных подержанных автомобилей, которые не стоит покупать

Названы модели б/у автомобилей, которые опустошат кошелек нового владельца
6 февраля 2024 20:40
Некоторые авто созданы только для ремонта. Фото: minneapolisfed.org
Рынок б/у автомобилей в Украине предлагает привлекательные цены на машины известных автомобильных брендов. Но есть неудачные модели, которые будут больше стоять в СТО, чем ездить по дорогам.
Об этом написала Avtosota.
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2003 Ford Explorer
На что жалуются владельцы
- Отказы трансмиссии.
- Дорогие поломки двигателя.
- Проблемы с колесными подшипниками и подвеской.
2001 Pontiac Aztek
На что жалуются владельцы
- Неисправность прокладки головки блока цилиндров.
- Проблемы с электричеством и топливной системой.
2012 Fiat 500
На что жалуются владельцы
- Значительные проблемы со сцеплением.
- Низкое качество сборки.
- Периодические проблемы с электричеством.
2008 Dodge Avenger
На что жалуются владельцы
- Ненадежная трансмиссия.
- Плохое качество интерьера.
- Проблемы с двигателем.
2007 Chevrolet Tahoe
На что жалуются владельцы
- Неисправность кондиционера.
- Утечка масла.
- Трудности с электрической системой.
- Чрезмерный расход масла.
- Неисправности трансмиссии.
Ранее были названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители. Также автолюбители назвали три самые плохие модели автомобилей из Китая.
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