Пять ненадежных подержанных автомобилей, которые не стоит покупать

Некоторые авто созданы только для ремонта. Фото: minneapolisfed.org

Рынок б/у автомобилей в Украине предлагает привлекательные цены на машины известных автомобильных брендов. Но есть неудачные модели, которые будут больше стоять в СТО, чем ездить по дорогам.

Об этом написала Avtosota.

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2003 Ford Explorer

Фото: floridafinecars.com

На что жалуются владельцы

Отказы трансмиссии.

Дорогие поломки двигателя.

Проблемы с колесными подшипниками и подвеской.

2001 Pontiac Aztek

Фото: netcarshow.com

На что жалуются владельцы

Неисправность прокладки головки блока цилиндров.

Проблемы с электричеством и топливной системой.

2012 Fiat 500

Фото: caranddriver.com

На что жалуются владельцы

Значительные проблемы со сцеплением.

Низкое качество сборки.

Периодические проблемы с электричеством.

2008 Dodge Avenger

Фото: motor1.com

На что жалуются владельцы

Ненадежная трансмиссия.

Плохое качество интерьера.

Проблемы с двигателем.

2007 Chevrolet Tahoe

Фото: wikipedia.org

На что жалуются владельцы

Неисправность кондиционера.

Утечка масла.

Трудности с электрической системой.

Чрезмерный расход масла.

Неисправности трансмиссии.

Ранее были названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители. Также автолюбители назвали три самые плохие модели автомобилей из Китая.