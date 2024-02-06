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Названы модели б/у автомобилей, которые опустошат кошелек нового владельца

6 февраля 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Пять ненадежных подержанных автомобилей, которые не стоит покупать
Некоторые авто созданы только для ремонта. Фото: minneapolisfed.org
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Рынок б/у автомобилей в Украине предлагает привлекательные цены на машины известных автомобильных брендов. Но есть неудачные модели, которые будут больше стоять в СТО, чем ездить по дорогам.

Об этом написала Avtosota.

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2003 Ford Explorer

Фото: floridafinecars.com

На что жалуются владельцы

  • Отказы трансмиссии.
  • Дорогие поломки двигателя.
  • Проблемы с колесными подшипниками и подвеской.

2001 Pontiac Aztek

Фото: netcarshow.com

На что жалуются владельцы

  • Неисправность прокладки головки блока цилиндров.
  • Проблемы с электричеством и топливной системой.

2012 Fiat 500

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Фото: caranddriver.com

На что жалуются владельцы

  • Значительные проблемы со сцеплением.
  • Низкое качество сборки.
  • Периодические проблемы с электричеством.

2008 Dodge Avenger

Фото: motor1.com

На что жалуются владельцы

  • Ненадежная трансмиссия.
  • Плохое качество интерьера.
  • Проблемы с двигателем.

2007 Chevrolet Tahoe

Фото: wikipedia.org

На что жалуются владельцы

  • Неисправность кондиционера.
  • Утечка масла.
  • Трудности с электрической системой.
  • Чрезмерный расход масла.
  • Неисправности трансмиссии.

Ранее были названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители. Также автолюбители назвали три самые плохие модели автомобилей из Китая.

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авто
автомобиль
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