П'ять ненадійних вживаних автомобілів, які не варто купляти

Названі моделі вживаних автомобілів, які спустошать гаманець нового власника
6 лютого 2024 20:40
Деякі авто створені лише для ремонту. Фото: minneapolisfed.org
Ринок вживаних автомобілів в Україні пропонує привабливі ціни на машини відомих автомобільних брендів. Але є невдалі моделі, що будуть більше стояти в СТО, ніж їздити по дорогах.
Про це написала Avtosota.
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2003 Ford Explorer
На що скаржаться власники
- Відмови трансмісії.
- Дорогі поломки двигуна.
- Проблеми з колісними підшипниками та підвіскою.
2001 Pontiac Aztek
На що скаржаться власники
- Несправності прокладки головки блоку циліндрів.
- Проблеми з електрикою та паливною системою.
2012 Fiat 500
На що скаржаться власники
- Значні проблеми зі зчепленням.
- Низька якість збірки.
- Періодичні негаразди з електрикою.
2008 Dodge Avenger
На що скаржаться власники
- Ненадійна трансмісія.
- Погана якість інтер’єру.
- Проблеми з двигуном.
2007 Chevrolet Tahoe
На що скаржаться власники
- Несправність кондиціонера.
- Витік масла.
- Проблеми з електричною системою.
- Надмірна витрата оливи.
- Несправності трансмісії.
Раніше були названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії. Також автолюбителі назвали три найгірші моделі автомобілів з Китаю.
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