Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Названі моделі вживаних автомобілів, які спустошать гаманець нового власника arrow

Названі моделі вживаних автомобілів, які спустошать гаманець нового власника

6 лютого 2024 20:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
П'ять ненадійних вживаних автомобілів, які не варто купляти
Деякі авто створені лише для ремонту. Фото: minneapolisfed.org
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ринок вживаних автомобілів в Україні пропонує привабливі ціни на машини відомих автомобільних брендів. Але є невдалі моделі, що будуть більше стояти в СТО, ніж їздити по дорогах.

Про це написала Avtosota.

Читайте також:

2003 Ford Explorer

Фото: floridafinecars.com

На що скаржаться власники

  • Відмови трансмісії.
  • Дорогі поломки двигуна.
  • Проблеми з колісними підшипниками та підвіскою.

2001 Pontiac Aztek

Фото: netcarshow.com

На що скаржаться власники

  • Несправності прокладки головки блоку циліндрів.
  • Проблеми з електрикою та паливною системою.

2012 Fiat 500

null
Фото: caranddriver.com

На що скаржаться власники

  • Значні проблеми зі зчепленням.
  • Низька якість збірки.
  • Періодичні негаразди з електрикою.

2008 Dodge Avenger

Фото: motor1.com

На що скаржаться власники

  • Ненадійна трансмісія.
  • Погана якість інтер’єру.
  • Проблеми з двигуном.

2007 Chevrolet Tahoe

Фото: wikipedia.org

На що скаржаться власники

  • Несправність кондиціонера.
  • Витік масла.
  • Проблеми з електричною системою.
  • Надмірна витрата оливи.
  • Несправності трансмісії.

Раніше були названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії. Також автолюбителі назвали три найгірші моделі автомобілів з Китаю.

ремонт
авто
автомобіль
продаж авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі