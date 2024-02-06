П'ять ненадійних вживаних автомобілів, які не варто купляти

Деякі авто створені лише для ремонту. Фото: minneapolisfed.org

Ринок вживаних автомобілів в Україні пропонує привабливі ціни на машини відомих автомобільних брендів. Але є невдалі моделі, що будуть більше стояти в СТО, ніж їздити по дорогах.

Про це написала Avtosota.

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2003 Ford Explorer

Фото: floridafinecars.com

На що скаржаться власники

Відмови трансмісії.

Дорогі поломки двигуна.

Проблеми з колісними підшипниками та підвіскою.

2001 Pontiac Aztek

Фото: netcarshow.com

На що скаржаться власники

Несправності прокладки головки блоку циліндрів.

Проблеми з електрикою та паливною системою.

2012 Fiat 500

Фото: caranddriver.com

На що скаржаться власники

Значні проблеми зі зчепленням.

Низька якість збірки.

Періодичні негаразди з електрикою.

2008 Dodge Avenger

Фото: motor1.com

На що скаржаться власники

Ненадійна трансмісія.

Погана якість інтер’єру.

Проблеми з двигуном.

2007 Chevrolet Tahoe

Фото: wikipedia.org

На що скаржаться власники

Несправність кондиціонера.

Витік масла.

Проблеми з електричною системою.

Надмірна витрата оливи.

Несправності трансмісії.

Раніше були названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії. Також автолюбителі назвали три найгірші моделі автомобілів з Китаю.