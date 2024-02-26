Найбільш ненадійні вживані кросовери, від яких варто триматися осторонь

Nissan Pathfinder 2013 року випуску. Фото: carbuzz.com

Надійність поряд з ціною завжди були головними умовами при купівлі вживаного автомобіля. Ніхто не хоче мати справу з частими поломками та дорогими ремонтами, які можуть сильно вдарити по гаманцю автовласника.

Рейтинг найбільш ненадійних кросоверів склали експерти Hot Cars.

Надійні автомобілі часто мають нижчу вартість володіння, оскільки вони потребують менше ремонтів та мають довші інтервали між технічним обслуговуванням. Це означає, що ви витрачаєте менше грошей на запчастини та автомеханіків.

Фахівці Hot Cars детально дослідили сайт J.D. Power, щоб визначити кросовери з найнижчими рейтингами надійності. Споживачі мають знати про потенційні проблеми та недоліки, пов'язані з певними автомобілями.

Десять найбільш ненадійних вживаних кросоверів у 2024 році за версією Hot Cars

2021 Ford Mustang Mach-E: 60 балів зі 100. 2022 Volvo XC60: 62/100. 2013 Nissan Pathfinder: 63/100. 2015 Jeep Cherokee: 63/100. 2018 Jeep Compass: 64/100. 2018 Volkswagen Tiguan: 69/100. 2017 Mercedes-Benz GLC: 71/100. 2019 Subaru Forester: 72/100. 2011 Hyundai Tucson: 73/100. 2014 Nissan Rogue: 74/100.

2021 Ford Mustang Mach-E

Фото: wikipedia

З оцінкою надійності J.D. Power 60 балів зі 100, Ford Mustang Mach-E 2021 року є найменш надійним кросовером, який ви можете купити. Не кажучи вже про те, що модель також має приголомшливі 7 відкликань та 204 скарги.

Попри проблеми з надійністю, власники задоволені своєю покупкою, позаяк Mustang Mach-E 2021 року отримав вражаючу оцінку 4,7 з 5 від споживачів на сайті KBB.

2022 Volvo XC60

Фото: motor1.com

Хоча Volvo XC60 може похвалитися зовні жорстким, бездоганно обробленим дизайном, він далеко не такий надійний, як здається. Насправді модель 2022 року посідає друге місце серед найменш надійних кросоверів з показником J.D. Power 62 бали зі 100.

Позитивним моментом є відносно скромна кількість відкликань і скарг у порівнянні з іншими авто у рейтингу — лише 3 відкликання та 39 скарг.

Раніше експерти назвали 20 найбільш ненадійних вживаних малолітражних автомобілів. Також ми повідомляли, що Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X.