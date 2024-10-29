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Три худших авто представительского класса в возрасте до 5 лет

29 октября 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Кому не доверять — 3 ненадежных представительских авто в возрасте до 5 лет
2019 BMW 5 Series. Фото: BMW
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Автомобиль представительского класса — символ статуса и достижений автовладельца. Обычно это средние и большие седаны или универсалы премиальных брендов с большим количеством электрических приборов — тем неприятнее, что некие из их не отвечают ожидаемым эталонам.

Об этом написал What Car.

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Последний совместный опрос британских изданий What Car и MotorEasy содержит данные 29 967 владельцев автомобилей и раскрывает рейтинги надежности для 199 моделей от 31 разного бренда.

1. BMW 5 Series, дизель (2017-2023)

Три худших авто представительского класса в возрасте до 5 лет - фото 1
Фото: motortrend.com
  • Рейтинг надежности 79,8%

Дизельные версии предыдущего поколения серии 5 не только имеют высокий процент неисправностей (43%), но также они дорогие и медленные в ремонте. Треть британских владельцев должна была заплатить от 201 до 750 фунтов стерлингов, а некоторые — более 1500 фунтов. Для 45% ремонт длился больше недели.

Главные жалобы: выхлопная система, электричество двигателя, 12-вольтовый аккумулятор, электричество вне двигателя, кондиционер, кузов, тормоза, спутниковая навигация/информационно-развлекательная система, коробка передач и сцепление.

2. Volkswagen Passat (2015-2022)

Три худших авто представительского класса в возрасте до 5 лет - фото 2
Фото: cars.com
  • Рейтинг надежности 82,2%

Некоторые британские владельцы Passat сообщили о заоблачных счетах за ремонт. Хотя 60% получили свои машины бесплатно, 27% заплатили до 750 фунтов, 13% — более 1500 фунтов. На 67% машинах ремонт длился более недели. В общей сложности 32% авто вышли из строя из-за проблем с кузовом и электричеством.

3. Audi A6 (2018-до сегодня)

Три худших авто представительского класса в возрасте до 5 лет - фото 3
Фото: edmunds.com
  • Рейтинг надежности 82,5%

A6 не только страдал от проблем — 50% автомобилей вышли из строя, — но и во многих случаях был дорогим для ремонта. Audi покрыла расходы на 77% ремонтов, но это оставило 17% владельцев со счетами до 200 фунтов, а 6% заплатили более 1500 фунтов. Впрочем, две трети авто вернулись на дороги менее чем через неделю.

Ранее мы писали о самых ненадежных подержанных кроссоверах, на которые не стоит тратить деньги. Также автомеханик назвал три модели, которые он никогда не купит и не рекомендует другим.

Audi ремонт Volkswagen проблемы BMW автомобиль авто

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