Найдоступніші компактні авто — три моделі для вигідної покупки

2024 Kia Forte. Фото: Kia

На тлі зростання цін на нові автомобілі, деякі компактні моделі зберегли свою відносно низьку ціну. Причому машини, які традиційно вважалися ненадійними, за останні роки значно покращилися, щоб стати вигідними покупками.

Директор з продажу та маркетингу CFR Classic Джо Гіранда розповів GOBankingRates, які компактні автомобілі варті ваших грошей.

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Kia Forte

Фото: caranddriver.com

Початкова ціна: 19 990 доларів (2024)

"Я пам’ятаю, коли Kia була в основному відома своїми малобюджетними автомобілями, які не завжди мали найкращу репутацію довговічності. Але бренд зробив значний поштовх до підвищення якості та надійності. Forte є чудовим прикладом цього зрушення", — сказав експерт.

Kia Forte 2024 року отримав 85 зі 100 балів за шкалою надійності та якості JD Power. Для порівняння, модель 2017 року отримала лише 76 балів зі 100.

Ford Focus

Фото: caranddriver.com

Приблизна ціна: 18 825 (вживаний)

"У Focus був непростий старт, ранні моделі страждали від проблем з трансмісією та електрикою. Після 2015 року Ford значно покращив як дизайн, так і надійність", — зазначив Гіранда.

JD Power оцінив Ford Focus 2018 76 зі 100 за надійність і якість. Новіші моделі також мають чудову економію палива — приблизно 5,88 л на 100 км по шосе.

Volkswagen Jetta

Фото: caranddriver.com

Початкова ціна: 21 995 доларів (2025)

"Jetta, особливо на початку 2000-х, була відома своїми дорогими витратами на ремонт та проблемами з електрикою. Останні моделі набагато надійніші, пропонують задоволення від водіння. Це надійний вибір для тих, хто хоче трохи вишуканості у своєму компактному автомобілі", — підсумував експерт.

На JD Power Volkswagen Jetta 2025 року має показник надійності та якості 78 зі 100.

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