Самые доступные компактные авто — три модели для выгодной покупки

2024 Kia Forte. Фото: Kia

На фоне роста цен на новые автомобили некоторые компактные модели сохранили свою относительно низкую цену. Причем машины, традиционно считавшиеся ненадежными, за последние годы значительно улучшились, чтобы стать выгодными покупками.

Директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда рассказал GOBankingRates, какие компактные автомобили стоят ваших денег.

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Kia Forte

Фото: caranddriver.com

Начальная цена: 19 990 долларов (2024)

"Я помню, когда Kia была в основном известна своими малобюджетными автомобилями, которые не всегда имели лучшую репутацию долговечности. Но бренд сделал значительный толчок к повышению качества и надежности. Forte является отличным примером этого сдвига", — сказал эксперт.

Kia Forte 2024 получил 85 из 100 баллов по шкале надежности и качества JD Power.

Ford Focus

Фото: caranddriver.com

Приблизительная цена: 18 825 (подержанный)

"У Focus был непростой старт, ранние модели страдали от проблем с трансмиссией и электричеством. После 2015 года Ford значительно улучшил как дизайн, так и надежность", — отметил Гиранда.

JD Power оценил Ford Focus 2018 76 из 100 за надежность и качество.

Volkswagen Jetta

Фото: caranddriver.com

Начальная цена: 21 995 долларов (2025)

"Jetta, особенно в начале 2000-х, была известна своими дорогими затратами на ремонт и проблемами с электричеством. Последние модели гораздо надежнее, предлагают удовольствие от вождения. Это надежный выбор для тех, кто хочет немного изыска в своем компактном автомобиле", — подытожил. эксперт.

На JD Power Volkswagen Jetta 2025 имеет показатель надежности и качества 78 из 100.

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