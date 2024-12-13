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Три бюджетных компактных авто для покупки прямо сейчас

13 декабря 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Самые доступные компактные авто — три модели для выгодной покупки
2024 Kia Forte. Фото: Kia
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

На фоне роста цен на новые автомобили некоторые компактные модели сохранили свою относительно низкую цену. Причем машины, традиционно считавшиеся ненадежными, за последние годы значительно улучшились, чтобы стать выгодными покупками.

Директор по продажам и маркетингу CFR Classic Джо Гиранда рассказал GOBankingRates, какие компактные автомобили стоят ваших денег.

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Kia Forte

Три бюджетных компактных авто для покупки прямо сейчас - фото 1
Фото: caranddriver.com
  • Начальная цена: 19 990 долларов (2024)

"Я помню, когда Kia была в основном известна своими малобюджетными автомобилями, которые не всегда имели лучшую репутацию долговечности. Но бренд сделал значительный толчок к повышению качества и надежности. Forte является отличным примером этого сдвига", — сказал эксперт.

Kia Forte 2024 получил 85 из 100 баллов по шкале надежности и качества JD Power.

Ford Focus

Три бюджетных компактных авто для покупки прямо сейчас - фото 2
Фото: caranddriver.com
  • Приблизительная цена: 18 825 (подержанный)

"У Focus был непростой старт, ранние модели страдали от проблем с трансмиссией и электричеством. После 2015 года Ford значительно улучшил как дизайн, так и надежность", — отметил Гиранда.

JD Power оценил Ford Focus 2018 76 из 100 за надежность и качество.

Volkswagen Jetta

Три бюджетных компактных авто для покупки прямо сейчас - фото 3
Фото: caranddriver.com
  • Начальная цена: 21 995 долларов (2025)

"Jetta, особенно в начале 2000-х, была известна своими дорогими затратами на ремонт и проблемами с электричеством. Последние модели гораздо надежнее, предлагают удовольствие от вождения. Это надежный выбор для тех, кто хочет немного изыска в своем компактном автомобиле", — подытожил. эксперт.

На JD Power Volkswagen Jetta 2025 имеет показатель надежности и качества 78 из 100.

Ранее мы писали о лучших компактных авто с полным приводом в 2024 году. Также эксперт назвал три лучших компактных кроссовера, которые поместятся в любом гараже.

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