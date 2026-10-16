Гібридні двигуни нового покоління від Toyota, Subaru та Mazda

Гібридний двигун Toyota. Фото: Toyota

Спільний проєкт японських автовиробників спрямований на створення сучасних силових установок для гібридних платформ. Нові економні двигуни розробили спеціально під готові електромоторні системи, а не навпаки. Японський альянс зосередив зусилля на зменшенні габаритів агрегатів для покращення аеродинаміки майбутніх автомобілів. Такий підхід дозволяє суттєво підвищити паливну ефективність та розширити вибір сумісного альтернативного пального.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

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Нові габарити

Розробка компанії Toyota включає два 4-циліндрові мотори об'ємом 1,5 та 2 л. Новий 1,5-літровий варіант виявився на 15–20% меншим за висотою та об'ємом у порівнянні з попереднім 2,5-літровим двигуном A25A-FXS. При цьому інженери відмовилися від простого видалення одного циліндра, зменшивши повноцінний 4-циліндровий агрегат для збереження плавності роботи.

2-літровий мотор зменшився на 10% у порівнянні з 2,4-літровим агрегатом T24A-FTS, який ставлять на Lexus RX 350 та Toyota Tacoma. Компактні розміри дозволяють опустити лінію капота, зменшити лобовий опір повітря та покращити керованість автомобіля. За розрахунками автовиробника, це дає до 12% економії пального на седанах.

Технічний потенціал

Базова потужність 2-літрового мотора становить від 300 до 350 к.с., а спортивні турбовані версії потенційно зможуть видавати до 600 к.с. Силовий агрегат підходить для встановлення на кросовери, пікапи та легкові моделі рівня Toyota Camry чи Corolla. Малі розміри відкривають можливості для зручного розміщення акумуляторів, інверторів та систем охолодження.

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Нові мотори здатні працювати на бензині, рідкому водні, синтетичному пальному та біопаливі.

Водночас партнери розвивають власні технології: Subaru адаптує опозитні мотори під гібридні блоки, а Mazda вдосконалює роторний двигун для збільшення запасу ходу.

Раніше Новини.LIVE писали, який мотор Toyota надійніший: гібрид або звичайний ДВЗ. Відсутність багатьох схильних до зношування вузлів дозволяє гібридам легко долати сотні тисяч кілометрів без серйозних ремонтів.

Також читайте, як змінюється витрата пального при різній швидкості автомобіля. Додавання кількох десятків кілометрів на годину спроможне суттєво наростити витрати на заправку.