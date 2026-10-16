Гибридные двигатели нового поколения от Toyota, Subaru и Mazda

Гибридный двигатель Toyota. Фото: Toyota

Совместный проект японских автопроизводителей направлен на создание современных силовых установок для гибридных платформ. Новые экономичные двигатели были разработаны специально под готовые электромоторные системы, а не наоборот. Японский альянс сосредоточил усилия на уменьшении габаритов агрегатов для улучшения аэродинамики будущих автомобилей. Такой подход позволяет существенно повысить топливную эффективность и расширить выбор совместимого альтернативного топлива.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

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Новые габариты

Разработка компании Toyota включает два 4-цилиндровых двигателя объемом 1,5 и 2 л. Новый 1,5-литровый вариант оказался на 15–20 % меньше по высоте и объему по сравнению с предыдущим 2,5-литровым двигателем A25A-FXS. При этом инженеры отказались от простого удаления одного цилиндра, уменьшив полноценный 4-цилиндровый агрегат для сохранения плавности работы.

2-литровый двигатель стал на 10% меньше по сравнению с 2,4-литровым агрегатом T24A-FTS, который устанавливается на Lexus RX 350 и Toyota Tacoma. Компактные размеры позволяют опустить линию капота, уменьшить лобовое сопротивление воздуха и улучшить управляемость автомобиля. По расчетам автопроизводителя, это дает до 12% экономии топлива на седанах.

Технический потенциал

Базовая мощность 2-литрового двигателя составляет от 300 до 350 к.с., а спортивные турбированные версии потенциально смогут развивать до 600 к.с. Силовой агрегат подходит для установки на кроссоверы, пикапы и легковые модели уровня Toyota Camry или Corolla. Небольшие размеры открывают возможности для удобного размещения аккумуляторов, инверторов и систем охлаждения.

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В то же время партнеры развивают собственные технологии: Subaru адаптирует оппозитные двигатели под гибридные блоки, а Mazda совершенствует роторный двигатель для увеличения запаса хода.

Ранее Новини.LIVE писали, какой двигатель Toyota надежнее: гибридный или обычный ДВС. Отсутствие многих подверженных износу узлов позволяет гибридам легко преодолевать сотни тысяч километров без серьезных ремонтов.

Также читайте, как меняется расход топлива при различной скорости автомобиля. Увеличение скорости на несколько десятков километров в час может существенно увеличить расходы на заправку.