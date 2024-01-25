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Toyota може виділити Century в окремий бренд вищий статусом за Lexus

25 січня 2024 12:49
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Century стане незалежним від Toyota брендом та випускатиме авто, дорожчі за Lexus
Скоро Century може позбутися назви Toyota на своїх автомобілях. Фото: motor1.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ймовірно, Toyota виділить Century в окремий бренд на кшталт Lexus, яка у 1980-ті стала незалежною маркою автомобілів американської гілки японської компанії. Принаймні така інформація надійшла від неназваного менеджера Toyota, який дав інтерв'ю Forbes під час недавнього Токійського автосалону.

Про це повідомив Cars Coops.

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Що таке Century

В 1967 році під назвою Century вперше був випущений лімузин, який слугував преміальним автомобілем Toyota. Статечний седан Century спочатку пропонувався з двигуном V8, пізніше з'явилася опція V12, а в останніх модифікаціях -- гібридна силова установка V8. У наступні роки модельна лінійка зазнала три оновлення, і зараз, у своєму четвертому поколінні, являє собою великий кросовер зі зсувними дверима.

Toyota серйозно ставиться до Century. Це не просто Lexus з додатковим килимом та блискучішим оздобленням. Машини будують вручну відібраною групою з 40 робітників, які повинні скласти іспити, щоб потрапити до цієї команди. Їм може знадобитися набагато більше часу, ніж робітникам на інших лініях, щоб закрутити болти та ідеально підігнати елементи авто.

Така увага до деталей є однією з причин, чому вартість Century очікується на рівні 170 тис. доларів, тоді як серійні автомобілі на основі концепції Century GRMN взагалі коштуватимуть близько 220 тис. доларів.

Плани Toyota

Lexus відомий автомобілями преміумкласу, які конкурують з традиційними німецькими машинами, та коштують понад 200 тис. доларів. Toyota має намір продавати Century за аналогічною ціною, зокрема на Близькому Сході, в Європі та Америці.

Очікується, що кросовер слугуватиме для представлення міжнародним клієнтам шильдика Century, перш ніж він стане окремим брендом, під яким продаватимуться численні розкішні транспортні засоби. Повідомляється, що майбутня компанія вироблятиме ще дорожчі та вражаючі автомобілі, ніж Lexus.

Раніше ми представляли рейтинг найдорожчих моделей Lexus у 2024 році. Також повідомляли, що першу тисячу Toyota Land Cruiser 2024 в Німеччині розпродали за 30 хвилин.

Японія
авто
автомобіль
продаж авто
відомі бренди

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