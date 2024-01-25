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Toyota может выделить Century в отдельный бренд выше по статусу, чем Lexus

25 января 2024 12:49
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Century станет независимым от Toyota брендом и будет выпускать авто, дороже Lexus
Скоро Century может избавиться от названия Toyota на своих автомобилях. Фото: motor1.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Вероятно, Toyota выделит Century в отдельный бренд типа Lexus, которая в 1980-е стала независимой маркой автомобилей американской ветви японской компании. По крайней мере, такая информация поступила от неназванного менеджера Toyota, который дал интервью Forbes во время недавнего Токийского автосалона.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Что такое Century

В 1967 году под названием Century впервые был выпущен лимузин, служивший премиальным автомобилем Toyota. Степенный седан Century изначально предлагался с двигателем V8, позже появилась опция V12, а в последних модификациях — гибридная силовая установка V8. В последующие годы модельная линейка претерпела три обновления, и сейчас, в своем четвертом поколении, представляет собой большой кроссовер со сдвижной дверью.

Toyota серьезно относится к Century. Это не просто Lexus с дополнительным ковром и блестящей отделкой. Машины строят вручную отобранной группой из 40 рабочих, которые должны сдать экзамены, чтобы попасть в эту команду. Им может понадобиться гораздо больше времени, чем рабочим на других линиях, чтобы закрутить болты и идеально подогнать элементы авто.

Такое внимание к деталям является одной из причин, почему стоимость Century ожидается на уровне 170 тыс. долларов, тогда как серийные автомобили на основе концепции Century GRMN будут вообще стоить около 220 тыс. долларов.

Планы Toyota

Lexus известен автомобилями премиум-класса, конкурирующими с традиционными немецкими машинами, и стоящими более 200 тыс. долларов. Toyota намерена продавать Century по аналогичной цене, в том числе на Ближнем Востоке, в Европе и Америке.

Ожидается, что кроссовер будет служить для представления международным клиентам шильдика Century, прежде чем станет отдельным брендом, под которым будут продаваться многочисленные роскошные транспортные средства. Сообщается, что будущая компания будет производить более дорогие и впечатляющие автомобили, чем Lexus.

Ранее мы представляли рейтинг самых дорогих моделей Lexus в 2024 году. Также сообщалось, что первую тысячу Toyota Land Cruiser 2024 года в Германии распродали за 30 минут.

Япония
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продажа авто
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