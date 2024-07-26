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Toyota безплатно замінить 100 000 двигунів — чому та на яких моделях

26 липня 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
Toyota змушена замінити 100 000 двигунів на двох моделях авто — що трапилося
2023 Toyota Tundra. Фото: motortrend.com
Валентин Бандура - Редактор

Ще у травні 2024 року Toyota оголосила про відкликання автомобілів Tundra та Lexus LX600, оснащених 3,4-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом. Наразі з'ясувалося, що помилку під час виготовлення цього мотору виправити неможливо — допоможе лише повна заміна.

Про це написав Motor1.

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Ситуація стосується 98 568 одиниць Tundra та 3 524 LX600. Проблема у засміченості двигуна під час виробництва. А сміття в моторі може спричинити вихід з ладу корінних підшипників колінчастого валу. Якщо це станеться під час руху, то виникнуть очевидні проблеми з безпекою водія та пасажирів. На щастя, в Toyota не знають про будь-які травми, пов’язані з цією проблемою.

 

Toyota безплатно замінить 100 000 двигунів — чому та на яких моделях - фото 1
2023 Lexus LX600. Фото: cars.com

Що зробить Toyota

Компанія безплатно замінить двигун на автомобілях Tundra, виготовлених з 2 листопада 2021 року по 13 лютого 2023 року. Для Lexus LX600 цей період — з 30 липня 2021 року по 25 листопада 2022 року.

Раніше ми писали, що власники Toyota подали дивний позов проти японської компанії. Також з'ясувалося, що два з найнадійніших авто Toyota мають двигуни від інших брендів.

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