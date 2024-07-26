Toyota вынуждена заменить 100 000 двигателей на двух моделях авто — что случилось

2023 Toyota Tundra. Фото: motortrend.com

Еще в мае 2024 года Toyota объявила об отзыве автомобилей Tundra и Lexus LX600, оснащенных 3,4-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом. Оказалось, что ошибку при изготовлении этого мотора исправить невозможно — поможет только полная замена.

Об этом написал Motor1.

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Ситуация касается 98 568 единиц Tundra и 3 524 LX600. Проблема в засорении двигателя при производстве. А мусор в моторе может повлечь за собой выход из строя коренных подшипников коленчатого вала. Если это произойдет во время движения, возникнут очевидные проблемы с безопасностью водителя и пассажиров. К счастью, в Toyota не знают о каких-либо травмах, связанных с этой проблемой.

2023 Lexus LX600. Фото: cars.com

Что сделает Toyota

Компания бесплатно заменит двигатель на автомобилях Tundra, изготовленных со 2 ноября 2021 года по 13 февраля 2023 года. Для Lexus LX600 этот период — с 30 июля 2021 года по 25 ноября 2022 года.

Ранее мы писали, что владельцы Toyota подали странный иск против японской компании. Также выяснилось, что два из самых надежных автомобилей Toyota имеют двигатели от других брендов.