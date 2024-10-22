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ТОП-6 найдоступніших нових автомобілів у 2024 році

22 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Бюджетні автомобілі — ТОП-6 новинок за ціною до 25 000 доларів
Продаж нових авто. Фото: americaeconomia.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Якщо купуєте новий автомобіль, швидше за все, потрібен надійний транспортний засіб, який буде доступним для вашого бюджету. Представлено шість кращих авто 2024 року випуску за ціною менш як 25 000 доларів.

Перелік авто склав GOBankingRates.

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Mitsubishi Mirage

ТОП-6 найдоступніших нових автомобілів у 2024 році - фото 1
Фото: Mitsubishi
  • Стартова ціна: 18 015 доларів

Модель доступна в кузовах хетчбек та седан. Mirage критикують за те, що він трохи повільніший за інші автомобілі. Але він є майже ідеальним транспортним засобом для міських мешканців завдяки компактному розміру та паливній ефективності.

Kia Forte

ТОП-6 найдоступніших нових автомобілів у 2024 році - фото 2
Фото: Kia
  • Стартова ціна: 21 145 доларів

Kia Forte може не викликати миттєвої заздрості в інших водіїв, але авто має гарне співвідношення ціна-якість, особливо коли справа доходить до просторого салону. Також модель має стильний вигляд.

Nissan Sentra

ТОП-6 найдоступніших нових автомобілів у 2024 році - фото 3
Фото: Nissan
  • Стартова ціна: 21 725 доларів

На користь покупки говорять простора кабіна, зручні сидіння, економія палива та низка функцій безпеки.

Hyundai Elantra

ТОП-6 найдоступніших нових автомобілів у 2024 році - фото 4
Фото: Hyundai
  • Стартова ціна: 22 775 доларів

Покупці отримують вигоду від недорогої ціни та паливної економічності, елегантного зовнішнього вигляду та просторого салону авто.

Toyota Corolla

ТОП-6 найдоступніших нових автомобілів у 2024 році - фото 5
Фото: caranddriver.com
  • Стартова ціна: 23 185 доларів

Це практичне придбання для всіх водіїв. Оновлена ​​технологія в Corolla тримає безпеку на першому місці завдяки таким функціям, як світлодіодні фари та бездротова інтеграція смартфона.

Volkswagen Jetta

ТОП-6 найдоступніших нових автомобілів у 2024 році - фото 6
Фото: caranddriver.com
  • Стартова ціна: 23 220 доларів

Найбільші переваги моделі включають її просторий салон, хорошу економію палива та систему допомоги водієві IQ.Drive від Volkswagen.

Раніше експерти назвали популярні марки авто, які можуть зникнути протягом наступних 10 років. Також ми писали про п'ять найкращих альтернатив Toyota Camry у 2024 році.

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