Бюджетные автомобили — ТОП-6 новинок по цене до 25 000 долларов

ТОП-6 самых доступных новых автомобилей в 2024 году
Если приобретаете новый автомобиль, скорее всего, нужно надежное транспортное средство, которое будет доступно для вашего бюджета. Представлены шесть лучших авто 2024 года выпуска по цене менее 25 000 долларов.
Список авто составил GOBankingRates.
Mitsubishi Mirage
- Стартовая цена: 18 015 долларов
Модель доступна в кузовах хэтчбек и седан. Mirage критикуют за то, что он немного медленнее других автомобилей. Но это почти идеальное транспортное средство для городских жителей благодаря компактному размеру и топливной эффективности.
Kia Forte
- Стартовая цена: 21 145 долларов
Kia Forte может не вызывать мгновенной зависти у других водителей, но авто имеет хорошее соотношение цена-качество, особенно когда дело доходит до просторного салона. Также модель выглядит стильно.
Nissan Sentra
- Стартовая цена: 21 725 долларов
В пользу покупки говорят просторная кабина, удобные сиденья, экономия топлива и ряд функций безопасности.
Hyundai Elantra
- Стартовая цена: 22 775 долларов
Покупатели извлекают выгоду от недорогой цены и топливной экономичности, элегантного внешнего вида и просторного салона авто.
Toyota Corolla
- Стартовая цена: 23 185 долларов
Это практичное приобретение для всех водителей. Обновленная технология Corolla держит безопасность на первом месте благодаря таким функциям, как светодиодные фары и беспроводная интеграция смартфона.
Volkswagen Jetta
- Стартовая цена: 23 220 долларов
Наибольшие преимущества модели включают в себя ее просторный салон, хорошую экономию топлива и систему помощи водителю IQ.Drive от Volkswagen.
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