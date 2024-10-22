Бюджетные автомобили — ТОП-6 новинок по цене до 25 000 долларов

Продажа автомобилей. Фото: americaeconomia.com

Если приобретаете новый автомобиль, скорее всего, нужно надежное транспортное средство, которое будет доступно для вашего бюджета. Представлены шесть лучших авто 2024 года выпуска по цене менее 25 000 долларов.

Список авто составил GOBankingRates.

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Mitsubishi Mirage

Фото: Mitsubishi

Стартовая цена: 18 015 долларов

Модель доступна в кузовах хэтчбек и седан. Mirage критикуют за то, что он немного медленнее других автомобилей. Но это почти идеальное транспортное средство для городских жителей благодаря компактному размеру и топливной эффективности.

Kia Forte

Фото: Kia

Стартовая цена: 21 145 долларов

Kia Forte может не вызывать мгновенной зависти у других водителей, но авто имеет хорошее соотношение цена-качество, особенно когда дело доходит до просторного салона. Также модель выглядит стильно.

Nissan Sentra

Фото: Nissan

Стартовая цена: 21 725 долларов

В пользу покупки говорят просторная кабина, удобные сиденья, экономия топлива и ряд функций безопасности.

Hyundai Elantra

Фото: Hyundai

Стартовая цена: 22 775 долларов

Покупатели извлекают выгоду от недорогой цены и топливной экономичности, элегантного внешнего вида и просторного салона авто.

Toyota Corolla

Фото: caranddriver.com

Стартовая цена: 23 185 долларов

Это практичное приобретение для всех водителей. Обновленная технология Corolla держит безопасность на первом месте благодаря таким функциям, как светодиодные фары и беспроводная интеграция смартфона.

Volkswagen Jetta

Фото: caranddriver.com

Стартовая цена: 23 220 долларов

Наибольшие преимущества модели включают в себя ее просторный салон, хорошую экономию топлива и систему помощи водителю IQ.Drive от Volkswagen.

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