Найкращі з розкішних гібридних кросоверів у 2024 році — ТОП-5

BMW X5 xDrive45e. Фото: bmwblog.com

Раніше гібридні автомобілі жертвували потужністю, продуктивністю та зручностями заради заощадження палива. Все це вже в минулому, адже сучасні гібриди не лише мало чим відрізняються від найкращих машин на ринку за головними характеристиками, але й пропонують велику кількість по-справжньому розкішних кросоверів.

Рейтинг склав Find The Best Car Price.

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1. BMW X5 xDrive45e

Фото: edmunds.com

Базова ціна: 65 000 доларів

Повнопривідний гібридний кросовер, який підключається до мережі електроживлення, пропонує 50 км повністю електричного ходу. Він здатний розганятися до 100 км/год за 5,3 секунди та буксирувати причіп вагою 2721 кг. Додайте сюди набір функцій преміумкласу, які входять до стандартної комплектації та передові технології безпеки.

2. Volvo XC90 Recharge T8

Фото: autoexpress.co.uk

Базова ціна: 71 000 доларів

З усіх варіантів комплектації Volvo XC90 2024 року випуску Recharge T8 PHEV пропонує найкращу загальну продуктивність для цього розкішного кросовера середнього розміру. Його повністю електричний запас ходу становить 56 км.

3. Lincoln Aviator Grand Touring

Фото: motorauthority.com

Базова ціна: 79 000 доларів

Авто є лідером у категорії потужності з його 494 к.с. Він також очолює категорію повністю електричного пробігу з 90 км попри величезну споряджену вагу 2573 кг. Все це забезпечує 3-літровий бензиновий двигун з подвійним турбонаддувом та електромотор.

4. Porsche Cayenne E-Hybrid

Фото: autoexpress.co.uk

Базова ціна: 88 000 доларів

Насамперед це спортивний автомобіль, який здатний розганятися до 100 км/год лише за 4,7 сек. Стандартні зручності включають передні сидіння з електроприводом регулювання у 8 напрямках, 12,3-дюймовий сенсорний інтерфейс, аудіосистему з 10 динаміками, охолоджувану камеру в бардачку, систему пом’якшення переднього зіткнення, задні датчики паркування тощо.

5. Lexus RX 450h

Фото: motortrend.com

Базова ціна: 69 000 доларів

Авто забезпечує кращу економію палива, ніж більшість його повнопривідних бензинових конкурентів, особливо під час їзди містом. Він доступніший за ціною порівняно з іншими кросоверами в цьому списку, але йому довелося дечим пожертвувати. Насамперед його вантажність 1587 кг значно нижча за середню вагу невеликого туристичного причепа.

Раніше американські експерти порадили найкращі гібридні автомобілі для купівлі у 2025 році. Також названі гібридні авто, яких слід уникати у 2025 році через надмірну витрату палива ними.