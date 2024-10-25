Лучшие из роскошных гибридных кроссоверов в 2024 году — ТОП-5

BMW X5 xDrive45e. Фото: bmwblog.com

Раньше гибридные автомобили жертвовали мощностью, производительностью и удобствами ради экономии топлива. Все это уже в прошлом, ведь современные гибриды не только мало чем отличаются от лучших машин на рынке по главным характеристикам, но и предлагают большое количество по-настоящему роскошных кроссоверов.

Рейтинг составил Find The Best Car Price.

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1. BMW X5 xDrive45e

Фото: edmunds.com

Базовая цена: 65 000 долларов

Полноприводный гибридный кроссовер, подключаемый к сети электропитания, предлагает 50 км полностью электрического хода. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды и буксировать прицеп весом 2721 кг. Добавьте сюда набор функций премиум-класса, которые входят в стандартную комплектацию и передовые технологии безопасности.

2. Volvo XC90 Recharge T8

Фото: autoexpress.co.uk

Базовая цена: 71 000 долларов

Из всех вариантов комплектации Volvo XC90 2024 года выпуска Recharge T8 PHEV предлагает лучшую общую производительность для этого роскошного кроссовера среднего размера. Его полностью электрический запас хода составляет 56 км.

3. Lincoln Aviator Grand Touring

Фото: motorauthority.com

Базовая цена: 79 000 долларов

Автомобиль является лидером в категории мощности с его 494 л.с. Он также возглавляет категорию полностью электрического пробега с 90 км, несмотря на огромный снаряженный вес 2573 кг. Все это обеспечивает 3-литровый бензиновый двигатель с двойным турбонаддувом и электромотором.

4. Porsche Cayenne E-Hybrid

Фото: autoexpress.co.uk

Базовая цена: 88 000 долларов

Прежде всего, это спортивный автомобиль, который способен разгоняться до 100 км/ч всего за 4,7 сек. Стандартные удобства включают передние сиденья с электроприводом регулировки в 8 направлениях, 12,3-дюймовый сенсорный интерфейс, аудиосистему с 10 динамиками, охлаждаемую камеру в бардачке, систему смягчения переднего столкновения, задние датчики парковки и т.д.

5. Lexus RX 450h

Фото: motortrend.com

Базовая цена: 69 000 долларов

Автомобиль обеспечивает лучшую экономию топлива, чем большинство его полноприводных бензиновых конкурентов, особенно во время езды по городу. Он доступнее по цене по сравнению с другими кроссоверами в этом списке, но ему пришлось кое-чем пожертвовать. В первую очередь его грузоподъемность 1587 кг значительно ниже среднего веса небольшого туристического прицепа.

Ранее американские эксперты посоветовали лучшие гибридные автомобили для покупки в 2025 году. Также названы гибридные авто, которых следует избегать в 2025 году из-за чрезмерного расхода топлива на них.