Який пікап купити в Україні у 2026 році: огляд надійних моделей

Mitsubishi L200 2024 року. Фото: netcarshow.com

Ще два десятиліття тому пікапи залишалися машинами суто вузької спеціалізації для будівельників та фермерів. Сьогодні сучасний рамний автомобіль зберігає відмінну прохідність і відкриту вантажну платформу, але за рівнем комфорту максимально наблизився до повноцінного позашляховика. Виробники навчилися приборкувати жорстку ходову, суттєво покращили шумоізоляцію та наділили ці машини точною керованістю. Автоексперти відібрали п'ятірку офіційно представлених в Україні моделей.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Перевірена класика

Японський Mitsubishi L200 шостого покоління сформував українську культуру користування цим класом. Модель позбулася надмірної жорсткості та демонструє плавність ходу навіть з порожнім кузовом. Фірмовий повний привід Super Select дозволяє постійно їздити в режимі 4х4 по асфальту, а підвіска служить понад 150 000 км без втручань. Під капотом встановлено 2,4-літровий турбодизель потужністю 204 к.с., а ціна стартує від 1 949 000 грн.

Всесвітньо відомий Toyota Hilux пропонує традиційну безвідмовність та витривалість. Модель оснащується дизельними моторами на 150 або 204 к.с., жорстким підключенням передка та блокуванням заднього диференціала. Автомобіль зберіг суворий вантажний характер керування, проте отримав ошатне оздоблення салону. Ціна починається від 1 961 000 грн.

Американський масштаб

Ford Ranger вирізняється найбільшими габаритами, важкістю та масивністю серед класичних конкурентів. Модель пропонується з 2-літровим дизелем потужністю 170 або 205 к.с. На ринку є версії як з дворядною, так і з одинарною кабіною для суто вантажних завдань. Окремо виділяється спортивна модифікація Raptor потужністю до 292 к.с., а базова вартість становить від 2 185 050 грн.

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Прагматичні альтернативи

Французько-китайський Peugeot Landtrek розроблено на базі Changan Hunter для тих, хто шукає практичну рамну машину за помірні гроші. Модель оснащується моторами на 150 або 202 к.с., а її салон виділяється легковим дизайном та сучасною панеллю приладів. Автомобіль пропонує найнижчий ціновий поріг у класі від 1 338 000 грн.

Корейський Kia Tasman орієнтований на роль універсальної машини на кожен день та пропонує один з найзручніших пасажирських салонів. Автомобіль отримав перевірений 207-сильний дизельний мотор, повний привід та знижувальний ряд за ціною від 1 860 000 грн.

Раніше Новини.LIVE представляли ТОП-5 найпотужніших пікапів Ford. У цьому рейтингу зібрані винятково заводські версії сучасних автомобілів без залучення сторонніх тюнінг-ательє.

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