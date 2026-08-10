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Главная Авто ТОП-5 рамных пикапов в Украине для покупки прямо сейчас

ТОП-5 рамных пикапов в Украине для покупки прямо сейчас

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 13:50
Какой пикап купить в Украине в 2026 году: обзор надежных моделей
Mitsubishi L200 2024 года. Фото: netcarshow.com

Еще два десятилетия назад пикапы оставались автомобилями сугубо узкой специализации для строителей и фермеров. Сегодня современный рамный автомобиль сохраняет отличную проходимость и открытую грузовую платформу, но по уровню комфорта максимально приблизился к полноценному внедорожнику. Производители научились смягчать жесткую ходовую часть, существенно улучшили шумоизоляцию и наделили эти машины точной управляемостью. Автоэксперты отобрали пятерку официально представленных в Украине моделей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Проверенная классика

Японский Mitsubishi L200 шестого поколения сформировал украинскую культуру использования этого класса автомобилей. Модель избавилась от чрезмерной жесткости и демонстрирует плавность хода даже с пустым кузовом. Фирменный полный привод Super Select позволяет постоянно ездить в режиме 4х4 по асфальту, а подвеска служит более 150 000 км без вмешательств. Под капотом установлен 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 л.с., а цена начинается от 1 949 000 грн.

Всемирно известный Toyota Hilux отличается традиционной безотказностью и выносливостью. Модель оснащается дизельными двигателями мощностью 150 или 204 л.с., жестким подключением переднего привода и блокировкой заднего дифференциала. Автомобиль сохранил строгий грузовой характер управления, однако получил изысканную отделку салона. Цена начинается от 1 961 000 грн.

Американский масштаб

Ford Ranger отличается самыми большими габаритами, весом и массивностью среди классических конкурентов. Модель предлагается с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 170 или 205 л.с. На рынке представлены версии как с двухрядной, так и с однорядной кабиной для чисто грузовых задач. Отдельно выделяется спортивная модификация Raptor мощностью до 292 к.с., а базовая стоимость составляет от 2 185 050 грн.

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Прагматичные альтернативы

Франко-китайский Peugeot Landtrek разработан на базе Changan Hunter для тех, кто ищет практичный автомобиль с рамной конструкцией за умеренные деньги. Модель оснащается двигателями мощностью 150 или 202 л.с., а ее салон отличается легковым дизайном и современной приборной панелью. Автомобиль предлагает самый низкий ценовой порог в классе от 1 338 000 грн.

Корейский Kia Tasman ориентирован на роль универсального автомобиля на каждый день и предлагает один из самых удобных пассажирских салонов. Автомобиль получил проверенный 207-сильный дизельный двигатель, полный привод и понижающую передачу по цене от 1 860 000 грн.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-5 самых мощных пикапов Ford. В этом рейтинге собраны исключительно заводские версии современных автомобилей без участия сторонних тюнинг-ателье.

Также читайте, какие три пикапа механики считают не стоящими своих денег. Из-за частых поломок, высоких цен на топливо и габаритов вместо грузовика рациональнее выбрать обычный кроссовер.

рейтинг авто Ford Mitsubishi автомобиль Toyota Kia Peugeot пикап
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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