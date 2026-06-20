Четыре мощных пикапа на замену Toyota Tundra

Toyota Tundra 2026 года. Фото: greencars.com

Сегмент больших рамных пикапов традиционно считается одним из самых конкурентных на мировом авторынке. Именно в этом классе производители стремятся продемонстрировать все свои технологические возможности, сочетая кабины премиум-класса с колоссальной грузоподъемностью. Toyota Tundra уверенно удерживает сильные позиции, ведь она оснащается эффективными двигателями V6 объемом 3,4 л, включая мощный 437-сильный гибридный вариант. Однако американские конкуренты предлагают покупателям гораздо более широкий выбор комплектаций и по многим ключевым параметрам существенно превосходят японский автомобиль.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Рабочие стандарты

Легендарный пикап Ford F-150 в 2026 году предлагает водителям образцовый баланс между выносливостью коммерческого транспорта и комфортом повседневных городских поездок. Наиболее сбалансированным выбором в линейке эксперты называют гибридную силовую установку объемом 3,5 л, которая развивает 430 к.с. В такой модификации автомобиль способен уверенно тянуть за собой прицеп весом до 5260 кг. Если выбрать обычный бензиновый вариант, максимальный вес груза возрастает до внушительных 6120 кг, что заметно превышает лимит Tundra в 5440 кг. Внутри кабины водителя встречает большой информационный экран размером 12 дюймов, который в базовой комплектации превосходит скромный 8-дюймовый дисплей японского конкурента.

Двигатель Chevrolet Silverado в базовой комплектации развивает 355 к.с., полностью соответствуя базовым параметрам японского конкурента. Также стоит обратить внимание на среднюю комплектацию LT, где в стандартной комплектации предусмотрены подогрев сидений и большой центральный тачскрин размером 13,4 дюйма. Самая роскошная версия High Country может похвастаться дорогой кожаной отделкой и премиальной акустической системой Bose. При установке 3-литрового рядного дизельного двигателя и специального пакета для буксировки этот автомобиль способен буксировать прицепы массой до 6030 кг.

Премиальный уровень

Полноразмерный GMC Sierra 1500 делит общую платформу с Chevrolet, но позиционируется концерном как гораздо более престижное и дорогое транспортное средство. Наибольшую популярность среди состоятельных водителей завоевала роскошная модификация Denali, салон которой привлекает безупречной перфорированной кожей и королевским пространством для пассажиров заднего ряда. Хотя в линейке бренда полностью отсутствуют современные гибридные версии, общее разнообразие и гибкость бензиновых двигателей остаются значительно выше, чем у современных моделей Toyota.

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Главным законодателем моды в сфере роскошных интерьеров среди грузовиков считается обновленный Ram 1500. В средних и топовых комплектациях внутренняя отделка салона сочетает высококачественную искусственную кожу с замшей. Ключевой инженерной особенностью этой модели является уникальная активная пневматическая подвеска всех четырёх колёс, которая позволяет регулировать дорожный просвет и гарантирует плавный ход на любом дорожном покрытии. В 2026 модельном году производитель вернул в линейку знаменитый двигатель V8 объемом 5,7 л, а топовый рядный 6-цилиндровый двигатель семейства Hurricane развивает 540 к.с.

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