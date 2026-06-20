Чотири потужні пікапи для заміни Toyota Tundra

Toyota Tundra 2026 року. Фото: greencars.com

Сегмент великих рамних пікапів традиційно вважається одним з найбільш конкурентних на світовому авторинку. Саме в цьому класі виробники намагаються продемонструвати максимум своїх технологічних можливостей, поєднуючи кабіни преміального рівня з колосальною вантажністю. Toyota Tundra впевнено утримує сильні позиції, адже оснащується ефективними двигунами V6 об'ємом 3,4 л, включаючи потужний 437-сильний гібридний варіант. Проте американські конкуренти пропонують покупцям набагато ширший вибір комплектацій та за багатьма ключовими параметрами суттєво переважають японський автомобіль.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Робочі стандарти

Легендарний пікап Ford F-150 у 2026 році пропонує водіям зразковий баланс між витривалістю комерційного транспорту та комфортом щоденних міських поїздок. Найбільш збалансованим вибором у лінійці експерти називають гібридну силову установку об'ємом 3,5 л, яка видає 430 к.с. У такій модифікації автомобіль здатний впевнено тягнути за собою причіп вагою до 5260 кг. Якщо ж обрати звичайний бензиновий варіант, максимальна вага вантажу зростає до значних 6120 кг, що помітно вище за ліміт Tundra в 5440 кг. Усередині кабіни водія зустрічає великий інформаційний екран розміром 12 дюймів, який за базовим оснащенням перевершує скромний 8-дюймовий дисплей японського конкурента.

Двигун Chevrolet Silverado у початковому виконанні видає 355 к.с., повністю відповідаючи базовим параметрам японського суперника. Також доцільно звернути увагу на середню комплектацію LT, де стандартно з'являються підігрів сидінь та великий центральний тачскрін розміром 13,4 дюйма. Найрозкішніша версія High Country хизується дорогим шкіряним оздобленням та преміальною акустичною системою Bose. За умови встановлення 3-літрового рядного дизельного двигуна та спеціального пакета для буксирування цей автомобіль здатний транспортувати причепи масою до 6030 кг.

Преміальний рівень

Повнорозмірний GMC Sierra 1500 ділить спільну платформу з Chevrolet, але позиціонується концерном як набагато престижніший та дорожчий транспортний засіб. Найбільшу популярність серед забезпечених водіїв завоювала розкішна модифікація Denali, салон якої приваблює бездоганною перфорованою шкірою та королівським простором для пасажирів заднього ряду. Хоча в лінійці бренду повністю відсутні сучасні гібридні версії, загальна різноманітність та еластичність бензинових двигунів залишається значно вищою, ніж у сучасних моделей Toyota.

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Головним законодавцем моди в царині розкоші інтер’єрів серед утилітарних вантажівок вважається оновлений Ram 1500. У середніх та топових комплектаціях внутрішнє оздоблення салону поєднує високоякісну штучну шкіру з замшею. Ключовою інженерною особливістю цієї моделі є унікальна активна пневматична підвіска всіх чотирьох коліс, яка дозволяє регулювати дорожній просвіт та гарантує плавний хід на будь-якому дорожньому покритті. У 2026 модельному році виробник повернув у лінійку знаменитий двигун V8 об'ємом 5,7 л, а топова рядна шістка сімейства Hurricane видає 540 к.с.

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