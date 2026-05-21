Механіки назвали три пікапи, які не варті своїх грошей

Купівля великого пікапа часто здається гарною ідеєю для сімейних подорожей, перевезення речей чи буксирування причепів. Проте дослідження компанії Axios показує, що більшість власників не використовують ці машини за прямим призначенням, купуючи їх лише заради іміджу. Через часті поломки, високі ціни на пальне та габарити замість вантажівки раціональніше обрати звичайний кросовер.

Проблеми Ram

Стартова ціна нової моделі Ram 1500 становить понад 40 000 доларів. Попри привабливий інтер'єр та значні можливості буксирування, ця машина має незадовільні показники надійності на дорозі. Дослідження свідчать про вищу за середню кількість ремонтів та проблеми з пневматичною підвіскою, які потребують значних фінансових інвестицій.

Наявність складних систем суттєво підвищує загальну вартість володіння через дорогі деталі та роботу майстрів. Адвокат із питань безпеки дорожнього руху Майкл Круз зазначає, що за час експлуатації власникам доводиться витрачати забагато коштів на обслуговування, що сильно знижує залишковий капітал машини.

Двигун Hemi демонструє відмінну потужність лише тоді, коли працює без збоїв. Але моделі певних років випуску мають серйозні дефекти розподільного валу та штовхачів. Президент компанії All American Billet Тайлер Вільямс стверджує, що заклинювання штовхача руйнує розподільний вал і розносить металеву стружку по всьому силовому агрегату, що потребуватиме ремонту на суму 4000–8000 доларів. Йдеться або про повне відновлення верхньої частини двигуна, заміну валів, або про капітальний ремонт мотора у найгірших випадках.

Недоліки Ford

Популярний автомобіль Ford F-150 коштує від 39 000 доларів. Найбільш переоціненими є версії з турбованими двигунами. Хоча їх хвалять за високу потужність, довговічність таких агрегатів у тривалій експлуатації викликає великі сумніви.

Турбомотори схильні до надмірного споживання мастила, а їх відновлення після поломки коштує занадто дорого. Показники паливної ефективності моделі є гіршими, ніж у багатьох прямих конкурентів, тому витрати на заправку будуть постійно зростати.

Двигун Triton V8 об'ємом 5,4 л, який встановлювали на машини у період від 2004 до 2008 року, має багато критичних вразливостей. Серед них виділяють регулярне ламання свічок запалювання безпосередньо в головці циліндрів, проблеми з ланцюгом ГРМ та вихід з ладу фазорегуляторів.

Коробка Chevrolet

Базова версія Chevrolet Silverado 1500 оцінюється у 42 700 доларів. Цей повнорозмірний автомобіль демонструє стабільну тенденцію до передчасного виходу з ладу коробки передач. Багато водіїв скаржаться на проблеми під час перемикання швидкостей, а ремонт трансмісії на ранніх етапах експлуатації завдає сильного фінансового удару.

Плавність ходу вантажівки також викликає суперечливі відгуки через надмірно жорстку підвіску. Користуватися такою машиною щодня в місті вкрай некомфортно, якщо немає щоденної потреби у транспортуванні значних вантажів.

