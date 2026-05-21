Механики назвали три пикапа, которые не стоят своих денег

Покупка большого пикапа часто кажется хорошей идеей для семейных путешествий, перевозки вещей или буксировки прицепов. Однако исследование компании Axios показывает, что большинство владельцев не используют эти машины по прямому назначению, покупая их только ради имиджа. Из-за частых поломок, высоких цен на горючее и габаритов вместо грузовика более рационально выбрать обычный кроссовер.

Проблемы Ram

Стартовая цена новой модели Ram 1500 составляет более 40 000 долларов. Несмотря на привлекательный интерьер и значительные возможности буксировки, машина имеет неудовлетворительные показатели надежности на дороге. Исследования свидетельствуют о высшем среднем количестве ремонтов и проблемах с пневматической подвеской, требующих значительных финансовых инвестиций.

Наличие сложных систем существенно повышает общую стоимость владения из-за дорогостоящих деталей и работы мастеров. Адвокат по безопасности дорожного движения Майкл Круз отмечает, что за время эксплуатации владельцам приходится тратить много средств на обслуживание, что сильно снижает остаточный капитал машины.

Двигатель Hemi демонстрирует отличную мощность, только когда работает без сбоев. Но модели определенных лет выпуска имеют серьезные дефекты. Президент компании All American Billet Тайлер Уильямс утверждает, что заклинивание толкателя разрушает распределительный вал и разносит металлическую стружку по всему силовому агрегату, что потребует ремонта на сумму 4000–8000 долларов. Речь идет либо о полном восстановлении верхней части двигателя, замене валов, либо о капитальном ремонте мотора в худших случаях.

Недостатки Ford

Популярный автомобиль Ford F-150 стоит от 39 000 долларов. Наиболее переоценены версии с турбированными двигателями. Хотя их хвалят за высокую мощность, долговечность таких агрегатов в длительной эксплуатации вызывает большие сомнения.

Турбомоторы подвержены чрезмерному потреблению масла, а их восстановление после поломки стоит слишком дорого. Показатели топливной эффективности модели хуже, чем у многих прямых конкурентов, поэтому затраты на заправку будут постоянно расти.

Двигатель Triton V8 объемом 5,4 л, который устанавливали на машины в период с 2004 по 2008 год, имеет много критических уязвимостей. Среди них выделяют регулярную поломку свечей зажигания непосредственно в головке цилиндров, проблемы с цепью ГРМ и выход из строя фазорегуляторов.

Коробка Chevrolet

Базовая версия Chevrolet Silverado 1500 оценивается в 42 700 долларов. Этот полноразмерный автомобиль демонстрирует стабильную тенденцию к преждевременному выходу из строя коробки передач. Многие водители жалуются на проблемы при переключении скоростей, а ремонт трансмиссии на ранних этапах эксплуатации наносит сильный финансовый удар.

Плавность хода грузовика также вызывает противоречивые отзывы из-за чрезмерно жесткой подвески. Пользоваться такой машиной каждый день в городе очень некомфортно, если нет ежедневной потребности в транспортировке значительных грузов.

