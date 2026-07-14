Настоящие монстры: рейтинг пикапов Ford по лошадиным силам

Ford F-150 Raptor R 2024 года. Фото: topgear.com

Когда речь заходит о сверхмощных автомобилях марки Ford, большинство людей сразу вспоминают спорткары Mustang или легендарные суперкары серии GT. Однако американский производитель скрывает самые высокие показатели мощности не только под капотами купе, предназначенных для асфальтовых трасс. Огромные цифры мощности демонстрируют именно рамные пикапы, особенно представители специальной внедорожной линейки с фирменным логотипом Raptor. В этом рейтинге собраны исключительно заводские версии современных пикапов без участия сторонних тюнинг-ателье.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Компактные атлеты

Компактный пикап Ford Maverick Lobo доказывает, что большая сила может скрываться в небольшом кузове. Его базовый гибридный агрегат создан для максимальной экономии топлива, но специальная версия Lobo оснащается бодрым 2-литровым турбодвигателем EcoBoost. Этот силовой агрегат развивает мощность 250 л.с. и оснащен современной системой полного привода с двойным сцеплением, что позволяет машине легко дрифтовать на асфальте.

Среднеразмерный пикап Ford Ranger Raptor предлагает новый уровень подготовки к бездорожью благодаря большим амортизаторам Fox и специальным колесам. За движение этого автомобиля отвечает 3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, который развивает мощность 405 л.с.

Настоящие гиганты

Серия тяжелых коммерческих автомобилей Ford F-Series Super Duty создана для перевозки максимальных грузов и способна буксировать прицепы весом более 18 000 кг. Базовые версии оснащаются большими атмосферными бензиновыми двигателями V8 объемом 6,8 или 7,3 л. Однако настоящим королем тяги является огромный 6,7-литровый турбодизель Power Stroke, который в самой мощной версии развивает ровно 500 л.с.

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Электрический пикап Ford F-150 Lightning демонстрирует возможности современных аккумуляторных технологий. Базовая версия имеет мощность 452 л.с., а модификация с увеличенной ёмкостью батареи повышает этот показатель до внушительных 580 л.с. Помимо способности перевозить грузы, этот электромобиль может работать в качестве резервного источника питания и обеспечивать электричеством целый частный дом во время аварийных отключений.

Абсолютный лидер

Вершиной инженерной мысли американской марки стал бескомпромиссный экстремальный пикап Ford F-150 Raptor R. Обычная версия этой модели оснащена неплохим турбированным двигателем V6 мощностью 450 л.с., но версия с буквой R выходит на совершенно иной уровень. Под ее капотом установлен огромный 5,2-литровый двигатель V8 с наддувом, заимствованный у культового маслкара Mustang Shelby GT500.

Этот уникальный двигатель развивает мощность 720 к.с. Благодаря таким характеристикам Raptor R официально признан одним из самых мощных серийных автомобилей за всю долгую историю американского бренда.

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