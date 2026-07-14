Справжні монстри: рейтинг пікапів Ford за кінськими силами

Ford F-150 Raptor R 2024 року. Фото: topgear.com

Коли йдеться про надпотужні автомобілі марки Ford, більшість людей одразу згадують спорткари Mustang або легендарні суперкари серії GT. Проте американський виробник ховає найбільші показники віддачі не лише під капотами купе для асфальтових треків. Величезні цифри потужності демонструють саме рамні пікапи, особливо представники спеціальної позашляхової лінійки з фірмовим логотипом Raptor. У цьому рейтингу зібрані винятково заводські версії сучасних пікапів без залучення сторонніх тюнінг-ательє.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Компактні атлети

Компактний пікап Ford Maverick Lobo доводить, що велика сила може ховатися у невеликому кузові. Його базовий гібридний агрегат створений для максимальної економії пального, але спеціальна версія Lobo оснащується бадьорим 2-літровим турбодвигуном EcoBoost. Цей силовий агрегат видає потужність 250 к.с. та має сучасну систему повного приводу з подвійним зчепленням, що дозволяє машині легко дрифтувати на асфальті.

Середньорозмірний пікап Ford Ranger Raptor пропонує новий рівень підготовки до бездоріжжя за допомогою великих амортизаторів Fox та спеціальних коліс. За рух цього автомобіля відповідає 3-літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом, який генерує потужність 405 к.с.

Справжні гіганти

Важка комерційна серія Ford F-Series Super Duty створена для перевезення максимальних вантажів та здатна буксирувати причепи вагою понад 18 000 кг. Базові версії оснащуються великими атмосферними бензиновими двигунами V8 об'ємом 6,8 або 7,3 л. Проте справжнім королем тяги є величезний 6,7-літровий турбодизель Power Stroke, який у найпотужнішому виконанні видає рівно 500 к.с.

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Електричний пікап Ford F-150 Lightning демонструє можливості сучасних акумуляторних технологій. Базова версія має віддачу 452 к.с., а модифікація зі збільшеною місткістю батареї підіймає цей показник до солідних 580 к.с. Окрім здатності перевозити вантажі цей електрокар може працювати як резервне джерело живлення та забезпечувати електрикою цілий приватний будинок під час аварійних вимкнень.

Абсолютний лідер

Вершиною інженерної думки американської марки став безкомпромісний екстремальний пікап Ford F-150 Raptor R. Звичайний варіант цієї моделі використовує непоганий турбований двигун V6 на 450 к.с., але версія з літерою R переходить на абсолютно інший рівень. Під її капотом встановлено величезний 5,2-літровий компресорний двигун V8, запозичений у культового маслкара Mustang Shelby GT500.

Цей унікальний мотор видає потужність 720 к.с. Завдяки таким характеристикам Raptor R офіційно визнано одним з найпотужніших серійних автомобілів за всю тривалу історію американського бренду.

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