Кросовер Suzuki Vitara. Фото: suzuki.co.uk

Гарним вибором для впевненого руху засніженими українськими дорогами залишаються потужні кросовери з системою повного приводу. У зимовий період наявність трансмісії 4х4 суттєво підвищує безпеку та допомагає легко долати снігові перемети чи слизькі підйоми. Хоча це збільшує підсумкову вартість автомобіля щонайменше на 1000–2000 доларів, на ринку все ще присутні практичні моделі за адекватною ціною.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

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Технологічні паркетники

Компактний Jeep Avenger 4xe пропонує кліренс 210 мм та висоту подолання броду 400 мм. Повний привід реалізований за допомогою окремого електромотора на 21 кВт на задній осі, що дозволило відмовитися від важкого карданного вала та роздавальної коробки. Спереду працює бензиновий двигун у складі гібридної установки з автоматичною трансмісією. Модель чудово адаптована для міського середовища та здатна долати до 50% маршруту на електричній тязі. Ціна в Україні починається від 1 384 100 грн.

Suzuki Vitara четвертого покоління зберігає традиційне компонування з класичними стрілковими приладами та зручними фізичними клавішами в салоні. Турбований бензиновий двигун 1,4 л гарантує відмінну динаміку у зв'язці з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач. Міжосьова муфта швидко підключає задню вісь і витримує тривалі навантаження без перегріву, а ефективні міжколісні блокування допомагають долати складний сніг. Придбати повнопривідну версію з трансмісією ALLGRIP можна за ціною від 1 107 900 грн.

Subaru Crosstrek оснащується 2-літровим атмосферним опозитним двигуном на 156 к.с. та фірмовим симетричним повним приводом. Трансмісія працює в парі з надійним варіатором, а дорожній просвіт досягає 220 мм. Захисний пластиковий обвіс по периметру кузова захищає лакофарбове покриття від пошкоджень льодом чи гілками. Цінник на цю модель у салонах становить від 1 477 000 грн.

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Доступна класика

Популярний Renault Duster вирізняється високим кліренсом 217 мм у версії 4х4 та енергомісткою підвіскою для розбитих доріг. В Україні повнопривідну модифікацію пропонують із бензиновим турбомотором 1,2 л та гібридною установкою за ціною від 1 081 300 грн. Машина демонструє мінімальні витрати на обслуговування та чудову пристосованість до складних дорожніх умов.

Mazda CX-30 пропонує якісне оздоблення салону та традиційну інженерну школу. Під капотом розташований 2-літровий атмосферний мотор, який працює з класичним гідромеханічним автоматом. Повний привід орієнтований на міську експлуатацію і чудово виручає водія на слизькому покритті або засніженій парковці. Ціна: від 1 429 900 грн

Раніше Новини.LIVE писали, який кросовер Subaru є найближчим еквівалентом Toyota RAV4. Обидва пропонують схожі розміри салону, високу практичність та багате технічне оснащення.

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