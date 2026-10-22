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Головна Авто Який кросовер Subaru є найближчим еквівалентом Toyota RAV4

Який кросовер Subaru є найближчим еквівалентом Toyota RAV4

Ua ru
22 жовтня 2026 15:30
Який кросовер Subaru наближається до Toyota RAV4 netcarshow.com
Subaru Forester Wilderness 2026 року. Фото: netcarshow.com

Японський кросовер Toyota RAV4 залишається одним з найпопулярніших сімейних автомобілів на світовому ринку. Найближчим прямим конкурентом цієї моделі в лінійці бренду Subaru виступає кросовер Forester. Обидва пропонують схожі розміри салону, високу практичність та багате технічне оснащення. Проте між цими машинами є суттєва різниця в силових установках та поведінці на різних дорожніх покриттях.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Різниця у двигунах

Початкова версія Toyota RAV4 з гібридною установкою коштує приблизно на 6% більше, ніж базовий бензиновий Subaru Forester. Втім, якщо порівнювати гібридні модифікації двох моделей, то Forester виявиться орієнтовно на 9% дорожчим.

Різниця в ціні пояснюється технічними особливостями двигунів. Бензиновий мотор Subaru об'ємом 2,5 л видає 180 к.с., а його гібридне виконання пропонує 194 к.с.

Натомість гібридна система Toyota з аналогічним мотором 2,5 л генерує 226 к.с. для переднього приводу та 236 к.с. для повного приводу. Окрім того, плагін-гібридна версія моделі Toyota суттєво випереджає суперника й пропонує водієві потужність 324 к.с.

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Економічність та оснащення

Окрім вищої потужності, гібридна система від Toyota демонструє кращу паливну ефективність. Базовий кросовер цієї марки споживає близько 5,5 л/100 км у змішаному циклі, тоді як версія для бездоріжжя витрачає приблизно 6,2 л/100 км.

Натомість бензиновий варіант від Subaru вимагає більше пального, а його гібридна модифікація споживає 6,7 л/100 км. Модифікація Forester Wilderness для складного бездоріжжя виявляється найменш економною з показником 9 л/100 км.

Попри вищу витрату пального, кросовер від Subaru має важливу перевагу у вигляді стандартного симетричного повного приводу. Таке оснащення робить автомобіль зручнішим для виїздів на ґрунтові дороги та впевненого руху під час засніжених зим.

Обидві машини дарують достатньо простору в салоні та мають зручні багажники. Однак мультимедійна система Subaru нерідко викликає нарікання за складність меню.

У підсумку для міських трас та далеких поїздок асфальтом краще підійде економічний гібрид від Toyota, а для складних ґрунтових доріг та бездоріжжя варто обрати модель від Subaru.

Раніше Новини.LIVE писали, яких вживаних кросоверів Toyota RAV4 варто уникати та чому.  багаторічній історії моделі були невдалі періоди, коли з конвеєра сходили екземпляри з серйозними технічними прорахунками.

Також читайте, що слід перевірити перед купівлею вживаного Subaru. Навіть надійні екземпляри з часом мають характерні технічні слабкості моторів, трансмісій та елементів ходової частини.

авто автомобіль Toyota Subaru кросовер
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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