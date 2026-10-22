Subaru Forester Wilderness 2026 года. Фото: netcarshow.com

Японский кроссовер Toyota RAV4 остается одним из самых популярных семейных автомобилей на мировом рынке. Ближайшим прямым конкурентом этой модели в линейке бренда Subaru является кроссовер Forester. Оба отличаются схожими размерами салона, высокой практичностью и богатым техническим оснащением. Однако между этими машинами существует существенная разница в силовых установках и поведении на различных дорожных покрытиях.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Разница в двигателях

Базовая версия Toyota RAV4 с гибридной установкой стоит примерно на 6% дороже, чем базовый бензиновый Subaru Forester. Впрочем, если сравнивать гибридные модификации двух моделей, то Forester окажется примерно на 9% дороже.

Разница в цене объясняется техническими особенностями двигателей. Бензиновый двигатель Subaru объемом 2,5 л развивает 180 л.с., а его гибридная версия 194 л.с.

В свою очередь, гибридная система Toyota с аналогичным двигателем объемом 2,5 л развивает 226 л.с. для переднего привода и 236 л.с. для полного привода. Кроме того, плагин-гибридная версия модели Toyota существенно опережает конкурента и предлагает водителю мощность 324 к.с.

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Экономичность и оснащение

Помимо более высокой мощности, гибридная система от Toyota демонстрирует лучшую топливную эффективность. Базовый кроссовер этой марки расходует около 5,5 л/100 км в смешанном цикле, тогда как версия для бездорожья расходует примерно 6,2 л/100 км.

В свою очередь, бензиновый вариант от Subaru требует больше топлива, а его гибридная модификация расходует 6,7 л/100 км. Модификация Forester Wilderness для сложного бездорожья оказывается наименее экономичной с показателем 9 л/100 км.

Несмотря на более высокий расход топлива, кроссовер от Subaru обладает важным преимуществом в виде стандартного симметричного полного привода. Такое оснащение делает автомобиль более удобным для выездов на грунтовые дороги и уверенного движения в заснеженную зиму.

Обе машины предлагают достаточно пространства в салоне и имеют удобные багажники. Однако мультимедийная система Subaru нередко вызывает нарекания из-за сложности меню.

В итоге для городских трасс и дальних поездок по асфальту лучше подойдет экономичный гибрид от Toyota, а для сложных грунтовых дорог и бездорожья стоит выбрать модель от Subaru.

Ранее Новини.LIVE писали, каких подержанных кроссоверов Toyota RAV4 стоит избегать и почему. В многолетней истории модели были неудачные периоды, когда с конвейера сходили экземпляры с серьезными техническими просчетами.

Также читайте, что следует проверить перед покупкой подержанного Subaru. Даже надежные экземпляры со временем приобретают характерные технические недостатки двигателей, трансмиссий и элементов ходовой части.