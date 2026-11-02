Кроссовер Suzuki Vitara. Фото: suzuki.co.uk

Отличным выбором для уверенного движения по заснеженным украинским дорогам остаются мощные кроссоверы с полным приводом. В зимний период наличие трансмиссии 4х4 существенно повышает безопасность и помогает легко преодолевать снежные заносы или скользкие подъемы. Хотя это увеличивает итоговую стоимость автомобиля как минимум на 1000–2000 долларов, на рынке по-прежнему представлены практичные модели по адекватной цене.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Технологичные кроссоверы

Компактный Jeep Avenger 4xe предлагает клиренс 210 мм и глубину преодолеваемого брода 400 мм. Полный привод реализован с помощью отдельного электродвигателя мощностью 21 кВт на задней оси, что позволило отказаться от тяжелого карданного вала и раздаточной коробки. Спереди работает бензиновый двигатель в составе гибридной установки с автоматической трансмиссией. Модель отлично адаптирована для городских условий и способна преодолевать до 50% маршрута на электрической тяге. Цена в Украине начинается от 1 384 100 грн.

Suzuki Vitara четвертого поколения сохраняет традиционную компоновку с классическими стрелочными приборами и удобными физическими кнопками в салоне. Турбированный бензиновый двигатель объемом 1,4 л гарантирует отличную динамику в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Межосевая муфта быстро подключает заднюю ось и выдерживает длительные нагрузки без перегрева, а эффективные межколесные блокировки помогают преодолевать сложные снежные условия. Приобрести полноприводную версию с трансмиссией ALLGRIP можно по цене от 1 107 900 грн.

Subaru Crosstrek оснащается 2-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 156 л.с. и фирменным симметричным полным приводом. Трансмиссия работает в паре с надежным вариатором, а дорожный просвет достигает 220 мм. Защитный пластиковый обвес по периметру кузова защищает лакокрасочное покрытие от повреждений льдом или ветками. Цена на эту модель в салонах составляет от 1 477 000 грн.

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Доступная классика

Популярный Renault Duster отличается высоким клиренсом 217 мм в версии 4х4 и энергоемкой подвеской для разбитых дорог. В Украине полноприводную модификацию предлагают с бензиновым турбодвигателем объемом 1,2 л и гибридной установкой по цене от 1 081 300 грн. Автомобиль отличается минимальными затратами на обслуживание и превосходной адаптивностью к сложным дорожным условиям.

Mazda CX-30 отличается качественной отделкой салона и традиционной инженерной школой. Под капотом расположен 2-литровый атмосферный двигатель, работающий в паре с классической гидромеханической коробкой передач. Полный привод ориентирован на городскую эксплуатацию и отлично выручает водителя на скользком покрытии или заснеженной парковке. Цена: от 1 429 900 грн

Ранее Новини.LIVE писали, какой кроссовер Subaru является ближайшим аналогом Toyota RAV4. Оба предлагают схожие размеры салона, высокую практичность и богатое техническое оснащение.

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