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Главная Авто Какие семейные кроссоверы Kia Telluride с пробегом стоит покупать, а какие нет

Какие семейные кроссоверы Kia Telluride с пробегом стоит покупать, а какие нет

Ua ru
29 октября 2026 15:30
Семейный кроссовер Kia Telluride с пробегом: лучшие и худшие выпуски netcarshow.com
Kia Telluride 2023 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного семейного кроссовера Kia Telluride требует тщательного изучения истории конкретного автомобиля. Автомобили разных годов выпуска существенно различаются по надежности. Немалое количество отзывов, жалоб владельцев и плановый рестайлинг разделили это авто на очень разные по качеству варианты. Выбор удачной машины позволит избежать постоянных визитов в сервис и сэкономить бюджет.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Первые проблемы

Модели 2020 года выпуска имеют наибольшее количество жалоб от владельцев, хотя безопасность во время краш-тестов была на самом высоком уровне. Основные проблемы первого года касались качества сборки, сбоев в работе электроники и трещин на лобовом стекле.

Производитель проводил несколько кампаний по отзыву, в частности из-за риска возгорания проводки фаркопа и неисправности адаптивного круиз-контроля. Покупать такой автомобиль стоит только при наличии полностью прозрачной сервисной истории и устраненных заводских дефектов.

Кроссоверы 2021 и 2022 годов выпуска получили меньше жалоб, поскольку компания устранила «детские болезни» начала продаж. На моделях 2021 года изредка встречаются жалобы на посторонние звуки в двигателе или проблемы с давлением топлива.

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В версиях 2022 года появились сбои в работе цифровых дисплеев и камер заднего вида. Несмотря на это, именно 2022 год считается оптимальным выбором по соотношению цены и качества.

Рестайлинг модели

Крупное обновление 2023 года принесло измененный дизайн кузова, обновленную оптику и новые версии X-Line и X-Pro с увеличенным до 213 мм клиренсом. Салон получил современный 12,3-дюймовый экран мультимедиа и усовершенствованные системы помощи водителю. Однако усложнение электроники привело к новым жалобам из-за сбоев и гашения цифровых приборных панелей. Модели 2024 года практически не изменились, сохранив продуманную комплектацию и высокий уровень комфорта.

Общим риском для всех моделей выпуска с 2020 по 2024 годы оказался отзыв из-за угрозы самопроизвольного скатывания припаркованного автомобиля из-за проблем с приводным валом. Проверка VIN-кода на предмет проведения этой процедуры является обязательной перед покупкой.

Советы покупателям

Лучшими вариантами на вторичном рынке остаются кроссоверы 2023 и 2024 годов благодаря самой современной комплектации и остаткам заводской гарантии. Модель 2022 года представляет собой разумный компромисс для тех, кто хочет сэкономить без ущерба для надежности.

От покупки кроссоверов 2020 года без подтвержденной истории обслуживания или с открытыми отзывами лучше сразу отказаться.

При выборе любого экземпляра важно проверить работу всех экранов, состояние подвески и провести диагностику двигателя.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-5 семейных автомобилей, которые без проблем прослужат более 20 лет. В список лидеров вошли пять проверенных временем японских внедорожников, кроссоверов и седанов.

Также читайте о самом надежном семейном автомобиле за последние четыре года. Специалисты составили подробный отчёт на основе масштабного опроса реальных автовладельцев о количестве зафиксированных технических неисправностей.

авто автомобиль подержанные авто кроссовер Kia
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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