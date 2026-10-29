Kia Telluride 2023 року. Фото: netcarshow.com

Купівля сімейного кросовера Kia Telluride з пробігом вимагає ретельного вивчення історії конкретного автомобіля. Екземпляри різних років випуску суттєво відрізняються за надійністю. Чимала кількість відкликів, скарги власників та плановий рестайлінг розділили це авто на дуже різні за якістю варіанти. Вибір вдалої машини дозволить уникнути постійних візитів до сервісу та збереже бюджет.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Перші проблеми

Моделі випуску 2020 року мають найвищу кількість скарг від власників, хоча безпека під час краш-тестів була на найвищому рівні. Основні проблеми першого року стосувалися якості збирання, збоїв електроніки та тріщин на лобовому склі.

Виробник проводив кілька кампаній з відкликання, зокрема через ризик займання проводки фаркопа та несправності адаптивного круїз-контролю. Купувати такий автомобіль варто лише за наявності повністю прозорої сервісної історії та усунутих заводських дефектів.

Кросовери 2021 та 2022 років випуску отримали менше скарг, позаяк компанія ліквідувала дитячі хвороби старту продажів. На моделях 2021 року зрідка трапляються скарги на сторонні звуки в моторі або проблеми з тиском пального.

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У версіях 2022 року з'явилися збої в роботі цифрових дисплеїв та камер заднього огляду. Попри це, саме 2022 рік вважається оптимальним вибором за співвідношенням ціни та якості.

Рестайлінг моделі

Велике оновлення 2023 року принесла змінений дизайн кузова, оновлену оптику та нові версії X-Line і X-Pro зі збільшеним до 213 мм кліренсом. Салон отримав сучасний 12,3-дюймовий екран мультимедіа та покращені системи допомоги водієві. Проте ускладнення електроніки призвело до нових скарг через збої та згасання цифрових панелей приладів. Моделі 2024 року майже не змінилися, зберігши продумане оснащення та високий рівень комфорту.

Загальним ризиком для всіх років випуску від 2020 до 2024-го виявилося відкликання через загрозу самовільного кочення припаркованого авто через проблеми з привідним валом. Перевірка VIN-коду на виконання цієї процедури є обов'язковою перед купівлею.

Поради покупцям

Найкращими варіантами на вторинному ринку залишаються кросовери 2023 та 2024 років завдяки найсучаснішій оснащеності та залишкам заводської гарантії. Модель 2022 року виступає розумним компромісом для тих, хто бажає зекономити без ризику для надійності.

Від купівлі кросоверів 2020 року без підтвердженої історії обслуговування або з відкритими відкликами краще одразу відмовитися.

При виборі будь-якого екземпляра важливо перевірити роботу всіх екранів, стан підвіски та провести діагностику двигуна.

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