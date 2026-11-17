Nissan Sentra 2027 модельного року. Фото: usnews.com

Навіть без електромоторів низька витрата палива можлива для водіїв, які обирають сучасні бензинові седани. Попри популярність гібридів, нові дешевші моделі з компактними 4-циліндровими двигунами здатні заощаджувати бюджет на заправках. Експерти проаналізували актуальний модельний ряд і відібрали п'ять негібридних легковиків, які витрачають менш як 7,84 л/100 км у змішаному циклі за офіційними вимірюваннями Агентства з охорони довкілля США (EPA).

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Японські моделі

Оновлений седан Honda Civic 2027 модельного року оснащується 2-літровим атмосферним двигуном потужністю 150 к.с. (180 Нм) у парі з варіатором. За даними EPA, базова версія споживає 7,35 л/100 км у місті, 5,74 л/100 км на трасі та 6,53 л/100 км у змішаному режимі, а модифікація Sport на 18-дюймових колесах витрачає 6,92 л/100 км у комбінованому циклі, проїжджаючи понад 644 км на одному баку об'ємом 46,9 л.

Ювілейна Toyota Corolla 2027 року теж демонструє ощадливість завдяки 2-літровому мотору на 169 к.с. (205 Нм) і варіатору. Базова комплектація LE на 16-дюймових дисках витрачає 7,35 л/100 км у місті, 5,74 л/100 км на шосе та 6,72 л/100 км у змішаному циклі, тоді як версії SE та XSE на 18-дюймових шинах показують 6,92 л/100 км у комбінованому режимі.

Седан Nissan Sentra 2027 року отримав 2-літровий рядний двигун на 149 к.с. (198 Нм), який у версіях S, SV та SL споживає 7,84 л/100 км у місті, 6,19 л/100 км на трасі та 7,13 л/100 км у змішаному циклі. Навіть топова версія SR витрачає 7,35 л/100 км у комбінованому режимі, що краще за показник гібридного кросовера Mitsubishi Outlander Hybrid 2026 року з його витратою 8,71 л/100 км.

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Інші конкуренти

Компактний Hyundai Elantra 2026 року комплектується 2-літровим двигуном потужністю 147 к.с. (179 Нм), який у версії SE споживає 7,59 л/100 км у місті, 5,88 л/100 км на трасі та 6,72 л/100 км у змішаному циклі.

Німецький Volkswagen Jetta 2027 року використовує 1,5-літровий турбомотор на 158 к.с. (249 Нм) у поєднанні з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач та раннім закриттям впускних клапанів для економії пального. У базовій комплектації S седан витрачає 8,11 л/100 км у місті, 5,88 л/100 км на шосе та 6,92 л/100 км у змішаному циклі, а виконання Sport, SE та SEL споживають 7,13 л/100 км у комбінованому режимі, на відміну від потужної версії GLI з показником 8,11 л/100 км.

Раніше Новини.LIVE писали про ТОП-10 дизельних автомобілів з найнижчою витратою пального. Виробники досягали високих показників ефективності як завдяки вдосконаленню класичних двигунів, так і за допомогою гібридних установок.

Також відомий механік назвав авто, яке споживає 3,91 л/100 км та служитиме вічно. Спеціаліст вважає цей седан кращим варіантом для водіїв, яким потрібен максимальний ресурс без зайвих витрат.