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Головна Авто ТОП-10 дизельних автомобілів з найнижчою витратою пального

ТОП-10 дизельних автомобілів з найнижчою витратою пального

Ua ru
11 листопада 2026 07:35
ТОП-10 дизельних авто з найнижчою витратою пального netcarshow.com
Volkswagen XL1 2014 року. Фото: netcarshow.com

За високих цін на пальне дизельні автомобілі з мінімальною витратою дозволяють суттєво збільшити щоденну економію водія. Виробники досягали високих показників ефективності як завдяки вдосконаленню класичних двигунів, так і за допомогою гібридних установок. Експерти зібрали 10 машин з найменшим споживанням пального.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Міські автомобілі

Японський кросовер Honda HR-V (2019) з 1,6-літровим дизельним мотором i-DTEC на 118 к.с. та 6-ступеневою механічною коробкою передач показує витрату пального на рівні 5 л/100 км. Модель розганяється до 100 км/год за 10 секунд, забезпечуючи високу надійність агрегатів навіть при великих пробігах. Зараз компанія припинила випуск дизельних версій, повністю замінивши їх бензоелектричними гібридами.

Німецький компактний Audi A2 (1999-2005) отримав легкий алюмінієвий кузов та продуману аеродинаміку, яка суттєво перевершувала конкурентів свого часу. Версія з 1,4-літровим дизелем TDI витрачає близько 4,3 л/100 км у змішаному режимі. Спеціальна модифікація 3L з 1,2-літровим мотором та вузькими шинами вимагає всього 3 л/100 км, хоча через високу ціну автомобіль так і не став масовим.

Популярний хетчбек Opel Corsa останнього покоління пропонувався з дизельним мотором, який споживав близько 4 л/100 км. Наразі виробник повністю замінив дизельні версії на гібридні модифікації через стрімке падіння попиту на дизелі в Європі.

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Компактна Honda Civic i-DTEC (2018-2021) з 1,6-літровим дизелем на 118 к.с. демонструвала витрату пального близько 3,5 л/100 км. Автомобіль протримався на ринку лише кілька років через рішення марки повністю відмовитися від дизелів на європейському континенті. Новий гібридний Civic витрачає близько 4,9 л/100 км, що робить старий дизель навіть ощадливішим за сучасну модель.

Корейський хетчбек Kia Rio (2011-2017) з 1,1-літровим 3-циліндровим дизелем на 74 к.с. показував 3,2 л/100 км. Модель демонструвала найменшу витрату пального та викиди СО2 серед усіх неелектричних машин того часу. Прискорення до 100 км/год займало аж 15,5 секунди, а максимальна швидкість становила 160 км/год, проте машина перемагала всіх конкурентів за економічністю.

Французький Renault Clio 1.5 dCi 90 ECO (2017-2020) витрачав близько 3,2 л/100 км завдяки допрацьованій аеродинаміці та надійному турбодизелю. Для досягнення таких показників водієві потрібно було дотримуватися спокійного стилю їзди. Після цього покоління компанія припинила розробку нових дизельних моторів, переспрямувавши інвестиції в електромобілі.

Сімейні моделі

Чеський хетчбек Skoda Octavia з 2-літровим турбодизелем TDI та механічною трансмісією демонструє середню витрату пального на рівні 4,3 л/100 км. Автомобіль пропонує чудовий баланс між практичністю, розмірами та паливною економічністю. Дизельні версії Octavia залишаються бестселерами марки у багатьох європейських країнах.

Універсальний Opel Astra (2019-2021) у реальних випробуваннях показав результат 3,3 л/100 км, виявившись значно ощадливішим за офіційні паспорти заводу. Такий результат став приємним сюрпризом для покупців, хоча суттєвого зростання продажів це не спричинило. Наразі виробник пропонує 1,5-літровий дизель на 130 к.с. лише на окремих ринках, поступово переходячи на гібриди та електротягу.

Французький хетчбек Peugeot 208 BlueHDi (2015-2019) із 1,6-літровим мотором встановлював рекорди економності на спеціальних випробуваннях. Завдяки допрацьованому спойлеру та спеціальним шинам Michelin Energy Saver+ автомобіль у реальних умовах витрачав близько 3 л/100 км. Ця модель досі вважається одним з найефективніших масових дизелів у історії.

Рекордний показник

Німецький інженерний експеримент Volkswagen XL1 (2013-2015) став найекономнішим серійним дизельним автомобілем в історії. Двомісний автомобіль отримав унікальний надлегкий кузов з вуглепластику, обтічну краплеподібну форму та надзвичайно низький центр ваги. Конструкція була максимально оптимізована для зменшення опору повітря та маси.

Силова установка складалася з підзаряджального гібрида, де 2-циліндровий дизельний мотор TDI працював разом з електромотором. Під час випробувань модель показала неймовірну витрату пального 0,9 л/100 км. Виробник випустив обмежену серію з 200 екземплярів за ціною понад 100 000 доларів кожен.

Попри тріумф технологій, вихід моделі збігся в часі з гучним скандалом Dieselgate навколо дизельних моторів концерну. Ця подія суттєво змінила ставлення ринку до дизелів і затьмарила видатний рекорд XL1, який так і залишився недосяжною вершиною паливної ощадливості.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можна переобладнати дизельне авто для роботи на газі. Найчастіше таку процедуру замовляють власники комерційних автопарків, адже модернізація наявних вантажівок і пікапів коштує значно дешевше за купівлю нових машин.

Також читайте, який дизельний двигун проходить 1 000 000 км навіть без обслуговування. Його встановлювали на знамениті седани Mercedes W123, розкішні W126 S-Class та перші позашляховики G-Wagen.

рейтинг авто економія автомобіль дизпаливо Volkswagen Renault Honda Audi Kia Opel Peugeot Škoda дизель
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба

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